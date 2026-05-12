Cán bộ đi làm xa ở Lâm Đồng tiếp tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 12/5, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng thông tin, sau sáp nhập, địa phương có 1.794 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được điều động về làm việc tại Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, nhiều trường hợp phải thuê nhà trọ, đi làm xa, di chuyển quãng đường dài, phát sinh chi phí sinh hoạt sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính.

HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 2 nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với tổng kinh phí hơn 186 tỷ đồng cho giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026. Trong đó, cấp tỉnh chi hơn 150 tỷ đồng, cấp xã hơn 35 tỷ đồng.

Cán bộ xã Nam Ban Lâm Hà, Lâm Đồng thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân (Ảnh: Minh Hậu).

Tại kỳ họp thứ 2 diễn ra ngày 12/5, UBND tỉnh và Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng đánh giá chính sách hỗ trợ bước đầu giúp bộ máy hành chính vận hành ổn định. Tuy nhiên, nhiều cán bộ chịu áp lực chi phí đi lại và sinh hoạt.

HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết kéo dài thời gian hỗ trợ thêm 12 tháng đối với cán bộ thuộc tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận (cũ) được điều động về làm việc tại Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính cấp tỉnh được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà và 2 triệu đồng/tháng tiền đi lại.

Đối với cán bộ được điều động, biệt phái về cấp xã, mức hỗ trợ đi lại 1-2 triệu đồng/tháng tùy khoảng cách. Trường hợp vừa thuê nhà vừa di chuyển từ 30km trở lên được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng.