Cán bộ đi làm xa sau sáp nhập có thể được hỗ trợ đến 10 triệu đồng/tháng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 246 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 40 của HĐND tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái, bố trí, phân công công tác trên địa bàn.

Cán bộ đi làm xa sau sáp nhập tỉnh, thành, sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp (Ảnh: Nguyễn Vy).

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức hội cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 40, để xem xét thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu việc xác định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ phải bám sát quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 40.

Trong đó, công chức phải có xác nhận của chính quyền địa phương (cấp xã) nơi đăng ký thường trú ít nhất từ 12 tháng trở lên làm cơ sở để xem xét, giải quyết chính sách.

Trường hợp nơi đăng ký thường trú có thời gian ít hơn 12 tháng thì xem xét từng trường hợp cụ thể, đảm bảo hợp tình, hợp lý, tránh trục lợi chính sách nhưng cũng không máy móc, gây khó dễ cho đối tượng thụ hưởng nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Trường hợp cán bộ chưa đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoặc nơi đăng ký thường trú không trùng với nhà ở thuộc sở hữu cá nhân, của vợ hoặc chồng thì khoảng cách quy định được tính từ cơ quan, đơn vị, nơi công tác cũ đến cơ quan, đơn vị, nơi công tác mới.

Trường hợp cơ quan, đơn vị cũ không còn hoặc đã giải thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo điều kiện theo quy định.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thì các đơn vị kịp thời thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm người đứng đầu, liên đới hoàn trả kinh phí hỗ trợ trong trường hợp chi trả sai chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hằng tháng, chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách và báo cáo kết quả chi trả.

Theo Nghị quyết số 40, chính sách hỗ trợ cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái, bố trí, phân công công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bao gồm các khoản tiền thuê nhà ở, tiền ăn, chi phí đi lại và khoản hỗ trợ bổ sung.

Trong đó, khoản tiền hỗ trợ thuê nhà ở thấp nhất là 1,5 triệu đồng và cao nhất là 3,5 triệu đồng/người/tháng, tùy vào trường hợp cán bộ có được bố trí nhà ở công vụ hoặc nhà ở xã hội, ký túc xá, nhà ở tập thể… hay không.

Mức hỗ trợ tiền ăn là 2 triệu đồng/người/tháng. Khoản hỗ trợ chi phí đi lại là từ 1 triệu đồng đến 4 triệu đồng/người tháng, tùy vào khoảng cách từ nơi nhận công tác mới đến nơi đăng ký thường trú theo quy định.

Chính sách hỗ trợ bổ sung cũng bao gồm thêm các khoản hỗ trợ đối với cán bộ nam, nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số… với mức từ 500.000 đến 800.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp cán bộ và người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự của tỉnh hoặc của bộ, ngành Trung ương thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất.

Thời gian thực hiện chính sách là 3 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết.

Trường hợp trong thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái chưa đủ 3 năm, cán bộ tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái đến nơi công tác mới thì thời gian hưởng hỗ trợ chế độ điều động, luân chuyển, biệt phái được tính lại từ đầu.