Tài xế không thắt dây an toàn sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng

Liên quan tới thông tin Cục CSGT (C08, Bộ Công an) phát hiện 350 trường hợp không thắt dây an toàn từ một camera giám sát giao thông tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai... đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Độc giả Lê Bình (ở Hà Nội) thắc mắc, vậy hành vi nêu trên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn như thế nào khi tài xế di chuyển trên cao tốc và trong nội đô?. Ngoài ra, các tài xế vi phạm sẽ đối mặt với mức xử phạt như thế nào?

Hình ảnh một tài xế không thắt dây an toàn tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bị camera ghi nhận (Ảnh: Cục CSGT).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự cho biết, việc không thắt dây an toàn khi lái xe, đặc biệt trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về sức khỏe, tính mạng.

Theo ông Hiển, ở tốc độ 80-120km/h, chỉ một va chạm nhỏ cũng sẽ tạo ra lực quán tính cực mạnh, khiến người ngồi trong ô tô có thể bị hất văng khỏi ghế xe, đập vào vô lăng, kính lái hoặc thậm chí văng khỏi ô tô, nguy cơ tử vong rất cao.

"Trong nội thành, dù tốc độ thấp hơn nhưng tai nạn lại thường xuất hiện bất ngờ, điển hình như việc phanh gấp hoặc bị xe khác đâm từ phía sau. Nếu tài xế không thắt dây an toàn vẫn có thể bị chấn thương vùng đầu, ngực, cột sống... khi xảy ra tai nạn", luật sư lấy dẫn chứng và cho rằng dây an toàn vì thế được coi là “tấm lá chắn” bảo vệ sinh mạng, giảm nguy cơ tử vong khi xảy ra tai nạn.

CSGT kiểm tra camera hành trình một chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai (Ảnh: Trần Thanh).

Luật sư Lê Hồng Hiển cũng viện dẫn, theo điểm p, q khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy, hoặc chở người trên ô tô không thắt dây an toàn sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Tuy nhiên theo ông Hiển, thực tế hiện nay có nhiều tài xế và hành khách chỉ thắt dây an toàn đối phó khi thấy lực lượng chức năng hoặc khi di chuyển trên cao tốc, còn khi di chuyển trong nội đô thì họ bỏ qua việc này, ông cho rằng đây là thói quen nguy hiểm, thể hiện sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

"Để thay đổi ý thức, thói quen của người vi phạm, lực lượng chức năng cần đẩy mạnh việc xử phạt nguội, tăng cường tuyên truyền về hậu quả thực tế từ các vụ tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông, tiến tới việc thắt dây an toàn trở thành hành vi tự nhiên, giống như đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy", luật sư Hiển nói thêm.

CSGT in hình một tài xế ô tô không thắt dây an toàn và xử phạt ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, đối với các hành vi vi phạm của tài xế xe khách, xe kinh doanh vận tải, đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra bất ngờ cả trên đường lẫn trong các bến xe.

Theo đó, CSGT sẽ yêu cầu chủ xe cung cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống camera giám sát, qua đó, cảnh sát sẽ trích xuất hình ảnh của các tài xế khi tham gia giao thông trên đường... để phát hiện các hành vi như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, đi sai làn...

Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lưu lại hình ảnh, thông báo tới người điều khiển để lập biên bản xử phạt. Ngoài việc xử lý, lực lượng chức năng cũng sẽ tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là các tài xế xe khách chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.