Ảnh hưởng của bão Ragasa khiến miền Bắc mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Dự báo mưa lớn tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, khu vực Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Ngày 25/9, mưa tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Ngày 26-27/9, mưa xảy ra ở khu vực Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Các địa phương trên cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy hiểm đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 25/9 đến 27/9.

Về diễn biến của bão Ragasa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 19h ngày 23/9, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17. Trong 24 giời tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến tối 24/9, bão số 9 trên đất liền ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần.

Lúc 7h ngày 25/9, bão số 9 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục suy yếu.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 24/9, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, miền Tây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; miền Đông có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.