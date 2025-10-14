Cách chức hiệu trưởng "rút ruột" hàng chục triệu đồng tiền ngân sách

Chiều 14/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Tiên Phong, Chủ tịch UBND xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND xã đã ban hành quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Khuê, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Phong.

Trường Mầm non Đồng Phong nơi bà Nguyễn Thị Khuê đang công tác (Ảnh: Thái Bá).

Chủ tịch UBND xã Nho Quan cho biết thêm, UBND xã quyết định thi hành kỷ luật cách chức Hiệu trưởng đối với bà Nguyễn Thị Khuê, cho xuống làm giáo viên bình thường, giảng dạy tại trường Mầm non Đồng Phong.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nho Quan đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Khuê, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Phong (nguyên Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa, huyện Nho Quan cũ, tỉnh Ninh Bình), do đã vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Trước đó báo Dân trí phản ánh, trong 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019, bà Nguyễn Thị Khuê, khi đó là Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa, đã chỉ đạo và cùng cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký để rút hàng chục triệu đồng tiền ngân sách nhà nước. Đến nay, sau 8 năm, người dân tố cáo sự việc mới bị bại lộ.

Cụ thể, bà Khuê cùng thuộc cấp đã lập các hợp đồng thuê nhân viên dọn vệ sinh khống, sau đó giả mạo chữ ký để rút tiền ngân sách với số tiền 43 triệu đồng. Số tiền này bà Khuê chỉ chi trả một phần cho nhân viên dọn vệ sinh, phần còn lại chi tiêu cho những việc không rõ ràng, không thông qua ban giám hiệu nhà trường.

UBND huyện Nho Quan (cũ) đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa lập hồ sơ, giả mạo chữ ký, sử dụng tiền thuê nhân công để mua dụng cụ vệ sinh là không đúng quy định và vi phạm Điều 18 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Trách nhiệm này trực tiếp thuộc về bà Nguyễn Thị Khuê, Hiệu trưởng nhà trường; bà Nguyễn Thị Dung, nhân viên hợp đồng và các cá nhân có liên quan.

Sau khi UBND huyện Nho Quan có kết luận nội dung tố cáo, bà Nguyễn Thị Khuê đã nộp đủ số tiền 43 triệu đồng sai phạm vào Kho bạc Nhà nước.