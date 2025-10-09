Hiệu trưởng "rút ruột" tiền ngân sách bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ngày 9/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Khắc Tiệp, Bí thư Đảng ủy xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã có quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với bà Nguyễn Thị Khuê, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Phong.

Trường Mầm non Thượng Hòa, thời điểm bà Nguyễn Thị Khuê làm Hiệu trưởng đã cùng cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký rút hàng chục triệu đồng tiền ngân sách (Ảnh: Thái Bá).

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nho Quan đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Khuê, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Phong (nguyên Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa, huyện Nho Quan cũ, tỉnh Ninh Bình), do đã vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy xã Nho Quan cho biết thêm, quyết định kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã thi hành. Đảng ủy xã đã chuyển quyết định kỷ luật cho UBND xã Nho Quan, đề nghị thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với bà Nguyễn Thị Khuê, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Phong.

Trước đó, báo Dân trí phản ánh, trong 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019, bà Nguyễn Thị Khuê, khi đó là Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa, đã chỉ đạo và cùng cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký để rút hàng chục triệu đồng tiền ngân sách nhà nước. Đến nay, sau 8 năm người dân tố cáo sự việc mới bị bại lộ.

Cụ thể, bà Khuê cùng thuộc cấp đã lập các hợp đồng thuê nhân viên dọn vệ sinh khống, sau đó giả mạo chữ ký để rút tiền ngân sách với số tiền 43 triệu đồng. Số tiền này bà Khuê chỉ chi trả một phần cho nhân viên dọn vệ sinh, phần còn lại chi tiêu cho những việc không rõ ràng, không thông qua ban giám hiệu nhà trường.

UBND huyện Nho Quan (cũ) đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa lập hồ sơ, giả mạo chữ ký, sử dụng tiền thuê nhân công để mua dụng cụ vệ sinh là không đúng quy định và vi phạm Điều 18 Luật Ngân sách nhà nước 2015.

Trách nhiệm này trực tiếp thuộc về bà Nguyễn Thị Khuê, Hiệu trưởng nhà trường; bà Nguyễn Thị Dung, nhân viên hợp đồng và các cá nhân có liên quan.

Sau khi UBND huyện Nho Quan có kết luận nội dung tố cáo, bà Nguyễn Thị Khuê đã nộp đủ số tiền 43 triệu đồng sai phạm vào Kho bạc Nhà nước.