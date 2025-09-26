Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà người có công ở Thanh Hóa

Ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tại xã Như Thanh và Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Như Thanh, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã dành thời gian thăm hỏi, động viên ân cần và trao tặng 59 suất quà tới người có uy tín trong cộng đồng dân cư, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà tới người có công với cách mạng xã Nông Cống (Ảnh: Quách Tuấn).

Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Nông Cống, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao 40 suất quà đến người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn xã.

Bệnh binh Đường Xuân Thắng (SN 1950), người có uy tín ở thôn Xuân Hưng, xã Như Thanh xúc động khi đón nhận món quà từ Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

“Món quà của Bộ trưởng là nguồn động viên, giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”, ông Thắng chia sẻ.