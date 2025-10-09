Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Đại diện Thường trú Tòa thánh Vatican

Ngày 9/10, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã gặp gỡ Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam, và đến chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XVI tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Lâm Đồng.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung gặp gỡ Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam (Ảnh: Minh Hậu).

Tại buổi tiếp, Tổng Giám mục Marek Zalewski bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, đồng thời gửi lời chúc mừng đến Bộ trưởng trong nhiệm vụ mới.

Tổng Giám mục Marek Zalewski chia sẻ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo là Bộ mới thành lập nhưng đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác tôn giáo. Đồng thời, Tổng Giám mục bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ giữa Tòa thánh và Việt Nam trong thời gian tới.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập và hoạt động của Văn phòng Đại diện Thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao vai trò của Đại diện Thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican.

Vị Đại diện Thường trú Tòa thánh cũng đóng vai trò chỉ dẫn chức sắc, tu sĩ, giáo dân Công giáo Việt Nam tiếp tục các hoạt động đồng hành cùng dân tộc; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và Tổng Giám mục Marek Zalewski (Ảnh: Minh Hậu).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Vatican. Đồng thời, ông khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao vai trò của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong việc đồng hành cùng dân tộc, phát huy các giá trị nhân văn, đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng Giám mục Việt Nam (Ảnh: Minh Hậu).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin, Việt Nam hiện có trên 27 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó có hơn 7 triệu tín đồ Công giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, chủ trương của Đảng và Nhà nước là tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo (trong đó có Công giáo) hoạt động theo quy định pháp luật, đóng góp vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng hành với các cấp chính quyền trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung mong muốn Tòa thánh Vatican và Đại diện Thường trú Tòa thánh tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì đối thoại thường xuyên để củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.