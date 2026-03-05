Chủ tịch TPHCM cam kết tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Ngày 5/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng những ứng viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 36, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Bên cạnh việc trình bày chương trình hành động đến cử tri, đây còn là cơ hội để người đứng đầu chính quyền TPHCM quan sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó có sự linh hoạt trong điều hành.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định dù được cử tri tín nhiệm hay không, ông cũng sẽ cùng tập thể UBND TPHCM đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo liêm chính - hành động - phục vụ, chuyển từ tư duy "quản lý" sang tư duy "phục vụ", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể. Chính quyền TPHCM luôn lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng của xã hội làm mục tiêu để thực hiện.

Lãnh đạo UBND TPHCM cam kết làm đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu; giữ mối liên hệ chặt chẽ và thường xuyên với cử tri; tham dự đầy đủ các kỳ họp; tích cực thảo luận, theo đuổi đến cùng những vấn đề cử tri phản ánh; chỉ đạo giải quyết vướng mắc của người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ với người dân, cử tri về những vấn đề cấp thiết, bức xúc liên quan đến giao thông, môi trường, ngập nước, an ninh, trường lớp, bệnh viện. Lãnh đạo thành phố cũng cam kết tăng cường giám sát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; yêu cầu công khai thông tin để người dân cùng theo dõi; kiên trì thúc đẩy từng bước cải thiện chất lượng sống, xây dựng môi trường an toàn, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các ứng viên tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử (Ảnh: Hoàng Quy).

"Trên đây không chỉ là lời hứa trong chương trình hành động của ứng viên mà còn là việc làm hằng ngày của một lãnh đạo, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi hứa làm việc bằng tất cả trách nhiệm, sự cầu thị và tinh thần phục vụ cao nhất", ông Nguyễn Văn Được nói.

Nói về những kết quả địa phương đạt được thời gian qua, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trước đây, người dân và khách du lịch than phiền về an ninh trật tự, vấn đề cướp giật ở thành phố thì nay đã cải thiện rõ rệt, rất an toàn.

Bên cạnh đó, hàng chục công trình, dự án tồn tại kéo dài nhiều năm qua như cục máu đông cản trở sự phát triển của thành phố đã được tập trung giải quyết, khơi thông. Theo lãnh đạo TPHCM, đây là cách để thành phố chống lãng phí và sẽ tiếp tục làm quyết liệt trong thời gian tới.