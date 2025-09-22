Siêu bão Ragasa đã mạnh cấp 17, quân đội sẵn sàng bay cứu hộ khi có lệnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 10h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 140km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17.

Đến 10h ngày 23/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông.

Sáng hôm sau (24/9), siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 16, giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Lúc 10h ngày 25/9, bão Ragasa trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần.

Trong 72–120 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật trên cấp 16, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Ngày 22/9, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công điện hỏa tốc về việc ứng phó với siêu bão Ragasa gửi các quân, binh chủng,... trên cả nước.

Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5 chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố duy trì nghiêm chế độ trực tổng đài 112, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, khu vực thấp trũng, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời các quân khu này chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển tránh, trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.

Binh chủng Thông tin liên lạc bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng với Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan; sẵn sàng các phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn đặc biệt là những khu vực bị chia cắt.