Cá sấu dài 1,5m xuất hiện trên kênh ở Tây Ninh

Ngày 5/4, UBND xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đã phát thông báo về việc xuất hiện một cá thể cá sấu ngoài tự nhiên trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 4/4, hai người dân ngụ ấp Cá Tôm phát hiện một con cá sấu bơi trên kênh 42, đoạn giáp kênh Dương Văn Dương, thuộc xã Tân Thạnh. Theo mô tả, con cá sấu dài khoảng 1,5m, nặng từ 20kg đến 25kg.

Trước tình hình trên, UBND xã Tân Thạnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi di chuyển hoặc sinh hoạt tại các khu vực kênh, rạch. Chính quyền địa phương cũng lưu ý phụ huynh không cho trẻ em xuống tắm, bơi lội dưới kênh để đảm bảo an toàn.

UBND xã đề nghị khi phát hiện cá sấu, người dân cần nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương hoặc Công an xã Tân Thạnh qua số điện thoại 02723844087 để kịp thời tổ chức vây bắt, xử lý.