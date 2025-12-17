Cá sấu sổng chuồng cắn người ở Tây Ninh, chủ nuôi bị phạt 315 triệu đồng

Ngày 17/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử phạt 315 triệu đồng đối với ông N.M.T., ngụ ấp 8 (xã Tầm Vu) do nuôi, nhốt trái phép cá sấu hoa cà, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc.

Đây là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo quy định, mọi hành vi nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép đối với loài này đều bị xử lý.

Cơ quan chức năng cũng tịch thu toàn bộ chuồng nuôi cá sấu và buộc ông T. nộp lại 650.000 đồng, tương ứng giá trị tang vật vi phạm là con cá sấu đã bị tiêu hủy trái quy định.

Con cá sấu của ông T. sổng chuồng cắn người (Ảnh: CTV).

Trước đó, ngày 27/10, con cá sấu do ông T. nuôi sổng chuồng, thoát ra kênh và cắn vào chân một giáo viên trường THCS ở xã Thuận Mỹ, trong lúc người này bắt cá ở mương nước sau nhà. Người dân sau đó đã đập chết con cá sấu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh, khoảng 4 năm trước, ông T. thấy một người trong nhóm nuôi cá sấu cảnh trên mạng xã hội đăng thông tin cho tặng con cá sấu mõm dài do không muốn tiếp tục nuôi.

Thấy vậy, ông T. đến bến xe Chợ Lớn (TPHCM) gặp người này để nhận con cá sấu, khi đó nặng khoảng 4-4,5kg, rồi mang về nuôi làm cảnh. Trước khi sổng chuồng, con cá sấu nặng khoảng 6-7kg.

Thầy giáo bị cá sấu cắn bị thương ở chân (Ảnh: CTV).

Sáng 27/10, khi nghe tin có người bị cá sấu cắn, ông T. chạy đến xem và phát hiện đó là vật nuôi của mình.

Ông T. mang con cá sấu đã chết về làm thịt, đồng thời đến bệnh viện thăm hỏi người bị nạn và xin chi trả tiền điều trị, thuốc men.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông T. nuôi cá sấu không có nguồn gốc hợp pháp, không đăng ký với cơ quan kiểm lâm; chuồng nuôi không đảm bảo an toàn. Khi cá sấu sổng chuồng, ông T. cũng không báo cho cơ quan chức năng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới tiếp tục tăng cường kiểm tra tại khu dân cư, trang trại và khu vực giáp ranh nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nuôi, buôn bán trái phép động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài quý hiếm.