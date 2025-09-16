Nhiều nơi mưa to, áp thấp nhiệt đới có thể sắp hình thành trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 15/9 đến ngày 17/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong ngày 16/9, vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Nhiều nơi trên cả nước mưa to những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 16/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.