Nhiều nơi trên cả 3 miền mưa to vào chiều tối và đêm

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ đêm nay đến ngày 15/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định từ đêm 15/9 đến ngày 19/9, dải hội tụ nhiệt đới và gió Đông Nam hoạt động mạnh hơn khiến mưa gia tăng tại nhiều khu vực trên cả nước. Mưa tập trung ở Trung Bộ và Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo khoảng ngày 16-18/9, trên Biển Đông có thể hình thành một vùng áp thấp.

Nhiều nơi trên cả nước mưa to những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 13/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.