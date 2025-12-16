Cà Mau kết luận thanh tra 12 dự án tồn đọng, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm

Ngày 16/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra 12 dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, có 6 dự án tại tỉnh Bạc Liêu cũ, gồm: dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Vĩnh Lợi; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 2 bên đường số 16 (nay là đường Nguyễn Tất Thành).

Dự án khu dân cư giáp khu tái định cư bến xe - Bộ đội biên phòng; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư bến xe - Bộ đội biên phòng; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính tỉnh giai đoạn 2.

Một góc khu hành chính huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ (Ảnh: Nhật Linh Đan).

6 dự án ở tỉnh Cà Mau, gồm: dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ quốc phòng, an ninh khu vực Hòn Đá Bạc kết hợp phòng, chống cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ; dự án xây dựng chợ Rạch Gốc và khu nhà ở tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (cũ).

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển; dự án chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế vùng khó khăn; dự án khu dân cư Thạnh Phú tại phường Lý Văn Lâm; dự án khu đô thị mới Licogi.

Các dự án có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và của nhà đầu tư.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, khó khăn, vướng mắc chủ yếu của các dự án như: Tiến độ thi công chậm, giải ngân khó khăn, vướng mặt bằng,... Từ đó dẫn đến dự án tồn đọng, kéo dài (có dự án gần 20 năm), chưa hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch phê duyệt.

Kết quả thanh tra cho thấy, các dự án đa phần thực hiện đúng quy định về trình, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, thẩm định dự án đầu tư cơ bản,...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện từng dự án, vẫn còn một số hạn chế, vi phạm, vướng mắc như: Gói thầu trễ hạn; chưa phê duyệt điều chỉnh dự án; ban hành quyết định thu hồi đất không đúng thẩm quyền; không đúng thẩm quyền lựa chọn nhà thầu; nghiệm thu không đúng thực tế; nợ đọng xây dựng cơ bản; nợ tiền thuế…

Cơ quan thanh tra xác định, để xảy ra những hạn chế, vi phạm, vướng mắc nêu trên thuộc trách nhiệm của một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh và sở, ngành có liên quan của Bạc Liêu, Cà Mau trong từng giai đoạn, thời điểm triển khai dự án.

Với những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị cơ quan thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những cá nhân liên quan.