Đại biểu Cà Mau trăn trở vấn đề ô nhiễm, mong có thêm nhà máy xử lý rác

Ngày 9/12, kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau diễn ra phiên chất vấn những vấn đề “nóng” liên quan tận diệt khai thác nguồn lợi thủy sản, tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải,...

Hướng đến xây dựng nhà máy rác có thể thành nơi... tham quan, du lịch

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đặt vấn đề về tình trạng rác thải tràn lan, chưa được thu gom nhiều, bất cập trong phân loại rác, nhà máy xử lý rác duy nhất của tỉnh ngưng hoạt động lâu dài,...

"Chúng tôi được biết hiện nay có dự án xây dựng nhà máy rác mới, nhưng nhà máy này như thế mà từ đầu nhiệm kỳ đã nghe Ủy ban tỉnh triển khai việc này rồi đến nay chưa thấy có dấu hiệu, kết quả”, đại biểu Nguyễn Sơn Ca đề nghị tỉnh thông tin.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, trả lời tại phiên chất vấn (Ảnh: CTV).

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Cà Mau, cho biết Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau ngưng hoạt động do chủ đầu tư đề nghị xem xét chi phí xử lý rác thải. Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12 để tỉnh có chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Còn vấn đề đại biểu đặt ra “có thêm dự án nhà máy xử lý rác mới, nghe lâu nhưng chưa làm”, theo ông Tô Hoài Phương, việc đầu tư nhà máy xử lý rác đảm bảo yêu cầu chất lượng, tỉnh mời gọi đầu tư nhưng rất khó khăn.

Theo ông, gần đây một số địa phương đã đầu tư hiện đại nhà máy theo hướng xử lý rác, phân loại làm phân hữu cơ, chế biến hạt nhựa, thậm chí phát điện và qua tham khảo vốn hơn 1.000 tỷ đồng. “Cà Mau đã có chủ trương cho UBND tỉnh mời gọi 2 nhà máy trong thời gian tới”, ông Phương cho hay.

Chia sẻ thêm vấn đề này, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, nêu rõ tình trạng việc thu gom xử lý rác thải đang là vấn đề bức xúc đặt ra. Tỉnh chưa có nhà máy nào xử lý một cách có hiệu quả để bảo vệ môi trường xung quanh.

“Khu vực Cà Mau hay Bạc Liêu không thu gom xử lý triệt để rác, vẫn còn ô nhiễm môi trường, không thể trở thành đô thị văn minh được”, ông Thiều nói và đề nghị việc quy hoạch, kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác phải dùng công nghệ mới, không chôn lấp nữa.

Theo ông, việc xây dựng nhà máy xử lý rác hướng đến là nơi sạch, không còn mùi hôi, thậm chí có thể tham quan, du lịch. Chúng ta tiến tới xây dựng đô thị văn minh, muốn như thế phải có nguồn lực, chuyển biến từ nhận thức sang hành động, người dân và chính quyền cùng đồng hành.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, chủ trì kỳ họp (Ảnh: CTV).

"Rất buồn khi phải xử lý hành chính, hình sự"

Liên quan vấn đề tận diệt khai thác nguồn lợi thủy sản, ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Cà Mau, cho biết qua kiểm tra đã phát hiện hơn 1.300 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính gần 6 tỷ đồng.

“Vấn đề này không chỉ xử phạt hành chính mà còn mang tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật để bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới”, ông Phương nói.

Đặt thêm vấn đề, đại biểu Phạm Thành Phước cho biết, có tình trạng một số đối tượng hoạt động rất manh động, quay video cảnh xuyệt cá, khoe “chiến lợi phẩm” đăng lên mạng xã hội giống như thách thức cơ quan chức năng. Ngành chức năng có giải pháp gì để ngăn chặn triệt để tình trạng này?.

Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương cho biết, tỉnh sẽ tiếp thu, có kế hoạch, phối hợp các ngành chức năng tăng tần suất kiểm tra để quản lý vấn đề này tốt hơn. Ông Phương cũng thông tin đường dây nóng và đề nghị người dân khi có thông tin, hình ảnh kịp thời phản ánh ngay để cơ quan chức năng xử lý.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Hồ Việt Triều thông tin về việc xử lý tình trạng khai thác thủy sản tận diệt (Ảnh: CTV).

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết riêng năm 2025 đã xử lý hình sự 9 vụ liên quan đến khai thác thủy sản tận diệt.

“Đây là nguồn lợi tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân, tăng thêm nguồn thu nhập mà chúng ta không quản, không phòng, không bảo vệ nó, mà để xử lý tới hành chính, thậm chí hình sự, rất là buồn”, Đại tá Triều trăn trở.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau mong muốn người dân tiếp tục xây dựng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở từng địa bàn dân cư, cũng như kịp thời thông tin, tố giác những hành vi vi phạm; người dân cần tuân thủ các quy định để tránh tình trạng vi phạm pháp luật.

Nói thêm vấn đề trên, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cho rằng công tác tuyên truyền tình trạng khai thác thủy sản có làm nhưng chưa đến nơi đến chốn.

“Chúng ta có bộ máy chính quyền, cả hệ thống chính quyền, đoàn thể quần chúng, câu hỏi đặt ra vì sao việc này diễn ra liên tục, phức tạp dù bị xử lý hành chính, thậm chí hình sự”, ông Thiều đặt vấn đề và cho rằng, chứng tỏ một bộ phận người dân sống bằng nghề này còn khó khăn, chưa có nghề khác thay thế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đề nghị các xã, phường “gần dân, sát dân” phải rà soát bao nhiêu người làm nghề này rồi tiếp cận, có kế hoạch, xây dựng phương án chuyển nghề cho họ.

Ông Thiều cũng kêu gọi người dân sống nghề này suy nghĩ dài hơn, xa hơn, phải dừng lại, vận động con em làm việc khác, hướng tới sinh kế bền vững, gìn giữ môi trường và nguồn lợi thủy sản cho mai sau.