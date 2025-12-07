Phát hiện hạn chế trong kê đơn, bảo quản thuốc tại trung tâm y tế ở Cà Mau

Ngày 6/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Đông Hải (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau).

Kết quả thanh tra cho thấy, trong năm 2024, trung tâm thanh toán chi phí vượt quỹ bảo hiểm y tế hơn 2 tỷ đồng.

Trong đó, còn tình trạng cơ quan bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán do lỗi tiền giường không phù hợp và kê đơn, chỉ định thuốc, chỉ định dịch vụ kỹ thuật không phù hợp với chẩn đoán bệnh.

Việc kê đơn thuốc, phác đồ điều trị, theo cơ quan thanh tra, có một số đơn thuốc ngoại trú thiếu thông tin hành chính của người bệnh, thiếu lời dặn, chữ ký của bác sĩ kê đơn, chưa hướng dẫn sử dụng khi có chỉ định nhóm thuốc cho bệnh nhân “uống trước khi ăn 30 phút”.

Trong việc thực hiện đấu thầu, cung ứng, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, Thanh tra chỉ rõ, một số gói thầu đã hết hiệu lực thực hiện hợp đồng, 51/381 mặt hàng không thực hiện mua sắm, 98/341 mặt hàng được mua sắm dưới 80% số lượng theo hợp đồng.

Công tác bảo quản thuốc thực hiện chưa đầy đủ một số nội dung theo quy định; việc xuất, nhập của một số thuốc chưa theo nguyên tắc “hết hạn trước xuất trước”, hoặc “nhập trước xuất trước”; xử lý thuốc hết hạn sử dụng, kém chất lượng chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình.

Cũng theo cơ quan thanh tra, trong quy trình tiếp nhận khám, chữa bệnh tại trung tâm còn nhiều hồ sơ lỗi bị phần mềm từ chối thanh toán tự động.

“Nguyên nhân do nhập hồ sơ sai thông tin người bệnh, thiếu kiểm tra, giám sát của nhân viên; không khắc phục điều chỉnh lỗi thông tin hồ sơ sau khi phần mềm tự động phản hồi trả kết quả”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Chỉ rõ những hạn chế, tồn tại nêu trên của Trung tâm Y tế khu vực Đông Hải, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị lãnh đạo trung tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện đầy đủ các quy định trong tổ chức đấu thầu, mua sắm, vật tư, hóa chất, thiết bị; chấn chỉnh việc thực hiện các quy chế chuyên môn, trong đó có kê đơn thuốc,…

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị trung tâm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.