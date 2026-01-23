Liên tiếp trúng đậm loài "cá biển mình rồng", ngư dân bỏ túi tiền tỷ

Ngày cuối tháng 1, tàu cá mang số hiệu BĐ 94725 TS do ngư dân Đặng Mậu Trí (SN 1995, trú xã An Lương, tỉnh Gia Lai) làm chủ, cập cảng Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để bán cá sau chuyến biển thắng lớn.

Sau gần 2 ngày vươn khơi đánh bắt tại vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), cách bờ khoảng 90 hải lý, tàu của anh Trí trúng đậm mẻ cá hố với sản lượng hơn 5 tấn.

Tàu cá của ngư dân Gia Lai cập cảng sau chuyến biển ngắn ngày (Ảnh: Hoài Anh).

Chủ tàu đã liên hệ với thương lái quen tại Hà Tĩnh và đưa tàu cập cảng Cửa Sót để tiêu thụ. Tại đây, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp.

Hàng chục ngư dân, thương lái tất bật vận chuyển các khay nhựa chứa đầy cá hố tươi từ hầm tàu lên bờ phân loại, cân đếm và bốc xếp lên xe tải đông lạnh đưa đi tiêu thụ.

Ngư dân vận chuyển cá hố lên bờ (Ảnh: Hoài Anh).

Theo anh Đặng Mậu Trí, trong số hơn 5 tấn cá hố lần này, loại cá kích thước vừa được bán với giá 60.000 đồng/kg, còn loại kích thước lớn có giá 120.000 đồng/kg, mang về doanh thu hàng trăm triệu đồng.

Cũng theo chủ tàu, từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 2 tàu cá của anh trúng đậm mẻ cá hố với sản lượng lớn. Trước đó, hồi giữa tháng 1, tàu đã đánh bắt được khoảng 9 tấn cá hố, mang về doanh thu khoảng 1 tỷ đồng.

Hàng chục ngư dân, thương lái tất bật phân loại, bốc xếp cá lên xe đông lạnh mang đi tiêu thụ (Ảnh: Hoài Anh).

Cá hố, còn được ngư dân gọi với tên khác như cá đao hay cá hố đầu rộng, được mệnh danh là "cá biển mình rồng" bởi thân dài, dẹt, lấp lánh ánh bạc.

Loài cá này phổ biến ở vùng biển miền Trung, có thịt trắng, ít xương và giá trị dinh dưỡng cao nên luôn được thị trường ưa chuộng.