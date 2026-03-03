Vì sao hàng nghìn con cá còn sống dạt vào bờ biển Khánh Hòa?

Ngày 3/3, ông Huỳnh Uy Viễn, Chủ tịch UBND xã Cam Lâm, cho biết bộ phận chuyên môn đã kiểm tra sự việc cá trích còn sống dạt vào khu vực Bãi Dài thuộc địa bàn xã này quản lý.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đây là hiện tượng bình thường. Vào mùa sinh sản, cá trích thường bơi gần bờ đẻ trứng, gặp sóng mạnh nên bị cuốn lên và mắc cạn. Những năm trước, địa phương cũng ghi nhận cá cơm vào sát bờ trong thời điểm sinh sản.

Hàng nghìn con cá tươi sống trôi dạt vào bờ (Video: Thành Hoan).

“Trước đây cũng từng xảy ra hiện tượng cá cơm, cá trích dạt vào bờ nhưng không có người quay clip nên ít được chú ý. Còn người dân địa phương đã quen với hiện tượng này”, ông Viễn thông tin.

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Lê Thành Hoan (trú xã Cam Lâm) đi dạo biển đã phát hiện lượng lớn cá còn sống nằm rải rác trên bãi cát. Anh ước tính lượng cá trôi dạt vào sáng 3/3 khoảng 400-500kg, tương đương hàng nghìn con.

Thấy hải sản mắc cạn, nhiều người dân và du khách đã nhặt mang về chế biến. Cá trích có thân thon, màu ánh bạc, nhiều xương, thường sống thành đàn lớn. Mùa sinh sản của loài này bắt đầu từ khoảng tháng 3 hằng năm.