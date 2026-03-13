Buộc thôi việc với cô giáo có hành vi lôi, giật tay trẻ mầm non ở Lào Cai

Tối 13/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Lục Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết, chính quyền vừa lập biên bản và yêu cầu buộc thôi việc với một nữ giáo viên có hành vi thô bạo với trẻ mầm non. Sự việc xảy ra tại một cơ sở của trường Mầm non Ong Vàng trên địa bàn.

"Ngay sau sự việc xảy ra, ban lãnh đạo nhà trường cùng cô giáo tên D. đã trực tiếp đến nhận lỗi, xin lỗi gia đình cháu bé. Đồng thời đã được gia đình cháu bé chấp thuận, cảm thông.

Hình ảnh nữ giáo viên dùng tay lôi, lắc mạnh cháu bé gây phẫn nộ (Ảnh: Cắt từ clip).

Hiện nay sức khỏe của cháu bé ổn định, gia đình vẫn tiếp tục gửi con tại trường với các cô. Ngoài ra, nhà trường đã giải quyết cho nghỉ việc đứng lớp, trông trẻ đối với cô giáo này. Nữ giáo viên kể trên là giáo viên hợp đồng của trường Mầm non Ong Vàng", lãnh đạo UBND xã Lục Yên thông tin.

Trước đó, sáng 13/3, mạng xã hội lan truyền video kèm hình ảnh một cô giáo đang trông trẻ mầm non trên địa bàn xã Lục Yên (tỉnh Lào Cai) có hành vi lôi, bế xốc, lắc mạnh liên tục một cháu nhỏ trong lớp và dùng tay đánh cháu bé, khiến cháu khóc lớn.

Chiều cùng ngày, Trường Mầm non Ong Vàng, xã Lục Yên có thông báo vụ việc trên. Theo đó, vụ việc diễn ra vào khoảng 10h50 ngày 5/3, khi đó cô D. đang dọn dẹp phòng học chuẩn bị cho trẻ ngủ trưa. Lúc này, cháu B. có hành vi dùng tay đánh bạn, cô D. nhắc nhở không được nên đã lôi, lắc và đánh vào tay cháu.