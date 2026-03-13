Giới trẻ đổ lên cầu Kỳ Lộ "sống ảo" bất chấp biển cấm

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều hình ảnh, clip giới trẻ đến khu vực cầu Kỳ Lộ (đoạn qua xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) thuộc tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh để check-in. Nhiều bài đăng tải thu hút hàng ngàn lượt like, chia sẻ vì thích thú trước vẻ đẹp của con đường và cây cầu.

Cầu Kỳ Lộ dài hơn 1,8km đoạn km63+328 trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam). Tuyến cao tốc đang trong quá trình hoàn thiện, chưa bàn giao, đưa vào sử dụng, do đó, không ít phương tiện vận chuyển máy móc, vật liệu xây dựng di chuyển qua khu vực này.

Giới trẻ đến cầu Kỳ Lộ trên cao tốc để quay phim, chụp ảnh bất chấp biển cấm (Ảnh: Cắt từ clip).

Dù chủ đầu tư dự án đã có cắm biển cấm, nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, di chuyển đến cầu Kỳ Lộ để "sống ảo", tụ tập thành nhóm để quay TikTok.

Ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc điều hành dự án cao tốc thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), cho biết đơn vị đã lắp đặt biển cấm và đặt các khối bê tông rào chắn ở một đầu đường dẫn lên cầu Kỳ Lộ.

Tuy nhiên, đầu còn lại của cầu kết nối với quốc lộ tại nút giao thuộc tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong vẫn để mở cho các phương tiện phục vụ thi công qua lại, nên một số người dân đã đi theo lối này để lên cầu.

Việc người dân tụ tập đông trên cây cầu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo ông Lai, để hạn chế tình trạng người dân vô tư lên cầu, Ban Quản lý dự án 85 đã có văn bản gửi chính quyền địa phương phối hợp, tuyên truyền cho bà con ý thức, không di chuyển đến cầu Kỳ Lộ để đảm bảo an toàn.

"Người dân lên cầu ngoài chụp ảnh giữa đường còn đến sát lan can để quay clip. Đây là hành động tiềm ẩn nguy hiểm bởi điểm cao nhất của cây cầu so với mặt đất lên tới 50m", ông Lai nói.

Chủ đầu tư cắm biển cấm nhưng người dân vẫn lên cầu tham quan, chụp ảnh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh chưa đi vào hoạt động, trên tuyến vẫn còn nhiều vị trí đang thi công và việc người dân tự ý đi vào khu vực này, có thể dẫn đến tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.