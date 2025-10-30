Buộc thôi việc chi cục trưởng kiểm lâm và 4 thuộc cấp

Ngày 30/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, vì liên quan vụ án tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh và Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Vĩnh Thạnh.

Trước đó, ông Sáu đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thi hành quyết định kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Cơ quan công an điều tra vụ, xác minh vụ việc trước đó (Ảnh: Thanh Hồ).

Lý do là ông Sáu đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ông Sáu, 4 cán bộ kiểm lâm khác có liên quan trong vụ án cũng bị thi hành hình thức kỷ luật buộc thôi việc, gồm các ông: Trần Phước Phi, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Giang Bình, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Phan Thanh Kha, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh.

Bốn cán bộ này cùng bị khởi tố về tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Qua tìm hiểu, các bị can nêu trên có liên quan tới sai phạm trong việc đấu giá khai thác hơn 25ha rừng để làm dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh cũ.

Tháng 7/2023, quyền khai thác diện tích rừng này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 3,86 tỷ đồng. Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá 3,89 tỷ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, doanh nghiệp đã ký 2 hợp đồng bán gỗ cho Công ty TNHH Ngọc Lan AG với tổng giá trị 26 tỷ đồng.

Nhiều gốc bằng lăng cổ thụ trong rừng được đào nguyên gốc để đưa ra ngoài bán với giá trị hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Thanh Hồ).

Tuy nhiên, sau đấu giá, quá trình khai thác lại không đi đúng quy trình được phê duyệt. Thay vì chặt hạ, cắt khúc theo quy định, doanh nghiệp này đã cho đào cả cây sống, giữ nguyên gốc để vận chuyển ra khỏi rừng.