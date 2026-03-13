Bụi đất từ công trường "tra tấn" người dân

Gần 2 tháng qua, cuộc sống của nhiều hộ dân dọc quốc lộ 14, đoạn qua thôn Phú Tân (xã Ia Tôr, Gia Lai) bị đảo lộn do bụi đất từ dự án Khu công nghiệp Nam Pleiku bay vào như sương mù, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại dự án Khu công nghiệp Nam Pleiku có hàng chục phương tiện thi công. Quá trình san gạt mặt bằng đã khiến bụi đất bốc lên mù mịt, theo gió bay thẳng vào khu dân cư sinh sống dọc quốc lộ 14, đối diện dự án.

Quá trình san ủi trong dự án KCN Nam Pleiku khiến bụi đất thổi thẳng ra đường và người dân sinh sống đối diện (Ảnh: Phạm Hoàng).

Có thời điểm, lớp bụi dày đặc che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Không chỉ nhà cửa, giao thông mà cây cối quanh khu vực cũng bị bụi đất bao phủ.

Bà Nguyễn Thị Hoan (thôn Phú Tân, xã Ia Tôr) cho biết gần 2 tháng nay, từ khi dự án hoạt động trở lại, bụi đất bay thẳng vào nhà khiến sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn. Theo bà Hoan, máy móc cày xới lớp đất đỏ khiến bụi bay như sương mù, phủ kín sân.

“Để hạn chế bụi, tôi phải dùng bạt che kín phía trước nhà. Tuy nhiên, việc này lại khiến căn nhà luôn trong tình trạng tối om. Tôi lo việc này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt chung của gia đình”, bà Hoan cho hay.

Người dân phải che bạt, xịt nước để hạn chế ô nhiễm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Quá ngột ngạt với bụi đất, bà Lê Thị Thọ (cùng trú tại địa phương) cho biết gia đình phải thường xuyên dùng máy bơm tưới nước từ sân ra ngõ để hạn chế bụi bay vào nhà.

“Nhà tôi đã che chắn đủ kiểu nhưng bụi vẫn bay vào. Chúng tôi mong chính quyền và đơn vị thi công sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên, trả lại không khí trong lành cho người dân”, bà Thọ nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Trọng Thắng, Phó Giám đốc dự án Khu công nghiệp Nam Pleiku, cho biết đã yêu cầu đơn vị thi công tăng cường các biện pháp hạn chế bụi trong quá trình thi công. Đơn vị thi công phải thường xuyên tưới nước tại khu vực san ủi, hạn chế tốc độ tối đa 20km/h đối với các phương tiện vận chuyển trong công trường nhằm giảm phát sinh bụi.

Bụi đất bay từ dự án ra quốc lộ 14 gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công cam kết đảm bảo các quy định về môi trường trong quá trình thi công. Tuy nhiên, thời điểm này, thời tiết nắng nóng, gió lớn nên việc kiểm soát bụi hoàn toàn là rất khó. Dù vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên giám sát để kịp thời xử lý”, ông Thắng nói.

Dự án Khu công nghiệp Nam Pleiku được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2019, có quy mô gần 200ha tại xã Ia Tôr, Gia Lai. Dự án có tổng vốn hơn 500 tỷ đồng, do Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Sê (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án khởi công năm 2019, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2022 và triển khai giai đoạn 2 trong các năm 2023-2024. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy hoạch đất đai, cấp phép và đấu nối giao thông nên tiến độ dự án bị chậm. Dự kiến, Khu công nghiệp Nam Pleiku sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 10.