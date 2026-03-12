Cận cảnh đập ngăn mặn giữ nước ngọt cho nửa triệu người dân Nha Trang

Dự án đập ngăn mặn kết hợp cầu đường bộ sông Cái Nha Trang được xây dựng tại 2 phường Bắc và Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cạnh cầu đường sắt và cách cửa biển gần 3km. Công trình có tổng mức đầu tư gần 760 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương, ngân sách tỉnh.

Khi đưa vào vận hành, công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn trên sông Cái Nha Trang vào mùa khô, đồng thời cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho khoảng 500.000 người dân khu vực Nha Trang và một phần huyện Diên Khánh (cũ).

Cận cảnh đập ngăn mặn kết hợp cầu giao thông gần 760 tỷ đồng ở Nha Trang

Ngoài ra, dự án đập ngăn mặn còn kết hợp xây dựng cầu đường bộ dài 400m, rộng 26m với 4 làn xe bắc qua sông Cái, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Bắc và Tây Nha Trang.

Hệ thống xi lanh thủy lực tại đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang vận hành nâng, hạ cửa van nặng hàng chục tấn để kiểm soát xâm nhập mặn.

Kết cấu trụ, dầm của công trình đập ngăn mặn kết hợp cầu đường bộ trên sông Cái.

Dự án còn bố trí các âu thuyền để tàu thuyền neo đậu, tránh trú khi thời tiết xấu hoặc mưa bão.

Ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đã cho phép thông xe tạm thời trên phần đường giao thông của cầu thuộc công trình đập ngăn mặn. Theo đó, ô tô từ 7 chỗ trở xuống và xe máy được phép lưu thông qua cầu này.

Phần mặt cầu cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông êm thuận.

Công trình đập ngăn mặn được trang bị hệ thống loa phát thanh và camera giao thông.

Nhà điều hành chung của dự án đã được xây dựng cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào vận hành.

Ông Nguyễn Thanh Hiến cho biết, hiện nay các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành. Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị chuyên môn đang vận hành thử nghiệm hệ thống máy móc của công trình để theo dõi, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Vị trí đập ngăn mặn ở Nha Trang (Ảnh: Google Maps).