Bức thư của vị khách Tây gửi công an sau chuyến trở lại Việt Nam

Ngày 12/4, Công an xã Vĩnh Hải cho biết đã nhận được thư cảm ơn của ông Robert McCrabb (55 tuổi, quốc tịch Canada) gửi đến đơn vị. Trong thư, ông bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng Công an xã Vĩnh Hải vì đã tìm lại chiếc ví bị thất lạc trong một lần ông đến địa phương du lịch.

Ông Robert McCrabb trao thư cảm ơn đến đại diện Công an xã Vĩnh Hải (Ảnh: Công an xã Vĩnh Hải).

Trước đó, ngày 7/2, khi tham gia hoạt động lướt ván diều tại thôn Mỹ Hoà, xã Vĩnh Hải, ông Robert McCrabb không may đánh rơi ví cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân quan trọng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hải đã nhanh chóng xác minh, tổ chức tìm kiếm và trao trả lại tài sản cho ông trong thời gian sớm nhất. Nhận lại đầy đủ giấy tờ, ông không giấu được xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng công an địa phương.

Nội dung bức thư ông Robert McCrabb gửi đến Công an xã Vĩnh Hải (Ảnh: Công an xã Vĩnh Hải).

Đáng chú ý, sau khi trở về nước một thời gian, với tình cảm trân quý dành cho người dân và lực lượng Công an xã Vĩnh Hải, ngày 10/4, ông Robert McCrabb đã quay lại Việt Nam, trực tiếp đến trụ sở Công an xã để trao "món quà" tinh thần là bức thư viết tay bày tỏ lòng tri ân.

Trong thư, ông cho biết việc tìm lại được giấy tờ đã giúp ông rất nhiều. Ông cũng chia sẻ: "Việt Nam là một đất nước tuyệt vời và chúng tôi được đối đãi như những vị khách quý, thậm chí như người thân trong gia đình".

Theo Công an xã Vĩnh Hải, bức thư viết tay không chỉ thể hiện sự biết ơn của du khách nước ngoài mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.