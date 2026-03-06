Chuyện phía sau mẩu giấy viết bằng tiếng Việt vụng về của du khách Nhật Bản

Ngày 6/3, Công an xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nhận được lời cảm ơn của ông Shimura Manabu (68 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) khi du khách này gặp khó khăn và được các cán bộ của đơn vị giúp đỡ.

Hôm 28/2, ông Shimura Manabu nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn cũ, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Shimura Manabu tìm đến trụ sở Công an xã Hương Sơn để gửi lời cảm ơn (Ảnh: Ánh Dương).

Sau đó, ông tìm đến trụ sở Công an xã Hương Sơn trong tâm trạng lo lắng khi toàn bộ tiền mang theo đã hết, không còn khả năng chi trả sinh hoạt và cần một nơi nghỉ tạm để chờ người thân từ Nhật Bản gửi tiền sang.

Nắm bắt thông tin này, cán bộ Công an xã Hương Sơn đã hỏi thăm, động viên và hỗ trợ ông một khoản tiền nhỏ để trang trải bữa ăn trước mắt. Lực lượng công an cũng chủ động liên hệ một nhà nghỉ trên địa bàn, đề nghị tạo điều kiện cho vị du khách lưu trú trong thời gian chờ gia đình hỗ trợ.

Nam du khách Nhật Bản bày tỏ lời cảm ơn qua mẩu giấy viết bằng tiếng Việt (Ảnh: Ánh Dương).

Đến ngày 5/3, ông Shimura Manabu đã quay trở lại trụ sở Công an xã Hương Sơn để gửi lời cảm ơn tới lực lượng của đơn vị này.

Trong mẩu giấy viết bằng tiếng Việt còn đôi chỗ vụng về nhưng chân thành, ông bày tỏ: "Cảm ơn bạn đã giúp đỡ ngày hôm trước. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bạn".