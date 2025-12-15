Nam sinh nhờ công an trả lại chiếc ví chứa gần 23 triệu đồng

Ngày 15/12, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác minh, liên hệ để trả lại tài sản do người dân đánh rơi.

Khoảng 21h ngày 14/12, em Lê Minh Đức (SN 2011, trú tại thôn 4, xã Vĩnh Linh) trên đường đi học về nhặt được chiếc ví có giấy tờ tùy thân và số tiền gần 23 triệu đồng.

Em Lê Minh Đức trả lại ví cho người đàn ông đánh rơi (Ảnh: Công an xã Vĩnh Linh).

Đức mang chiếc ví đến trụ sở công an trình báo, nhờ trả lại người đánh rơi. Sau khi xác minh, Công an xã Vĩnh Linh liên hệ anh Đỗ Phú Nam (SN 1993, trú tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), chủ nhân chiếc ví để trao trả.

Nhận lại tài sản, anh Nam rất cảm kích trước lòng trung thực, hành động đáng trân trọng của Đức và tinh thần trách nhiệm của Công an xã Vĩnh Linh.

Lê Minh Đức là học sinh lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Vĩnh Linh.