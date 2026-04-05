Bộ Xây dựng trả lời cử tri TPHCM về tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TPHCM về tình trạng khan hiếm, biến động giá vật liệu xây dựng tại khu vực phía Nam, ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng của người dân và tiến độ các dự án.

Theo phản ánh của cử tri, nguồn cung các loại vật liệu như cát, đá, đất đắp tại một số địa phương ngày càng thiếu ổn định, giá tăng cao, tác động trực tiếp đến việc xây dựng nhà ở, công trình phụ trợ, đặc biệt đối với các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án trọng điểm.

Sà lan chở nguyên vật liệu cho dự án Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Trả lời cử tri TPHCM, Bộ Xây dựng cho biết, cơ quan này đã tham mưu Thủ tướng ban hành nhiều chỉ đạo nhằm tăng cường quản lý, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng. Bộ cũng đã yêu cầu địa phương rà soát, công bố giá vật liệu, đơn giá nhân công, ca máy; đồng thời tăng cường kiểm soát cung cầu và giá cả trên thị trường.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Quốc hội đã ban hành Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi), Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn theo hướng rút ngắn thủ tục cấp phép, nâng công suất khai thác, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương trong cấp phép khai thác khoáng sản.

Các quy định mới cũng cho phép khai thác cát biển làm vật liệu san lấp và giao địa phương chủ động quy hoạch, cấp phép, qua đó góp phần cải thiện nguồn cung và bình ổn giá vật liệu.

Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng kế hoạch triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.

Trong đó, nhà chức trách sẽ xây dựng cơ chế đặc thù bảo đảm vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng trọng điểm; tăng cường điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng và đẩy mạnh cấp phép thăm dò, khai thác nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng thời gian tới.