Tuyến đường gần 14.000 tỷ đồng mở lối ra biển ở TPHCM

Những ngày đầu tháng 4, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chuẩn bị đưa vào khai thác, thì trên công trường tuyến đường kết nối từ cao tốc về biển Vũng Tàu cũng đang “chạy nước rút”, với hàng trăm công nhân, máy móc tất bật thi công để kịp tiến độ.

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư (trước đây là Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu), có tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 16km, đi qua xã Tam Long và các phường Bà Rịa, Long Điền, Phước Thắng.

Điểm đầu dự án nằm tại vòng xoay quốc lộ 56, kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; điểm cuối tại vòng xoay Phước Thắng (đường 2 Tháng 9) và hướng thẳng ra biển Vũng Tàu.

Tại khu vực vòng xoay quốc lộ 56 (xã Tam Long), một phần vòng xoay đã được tháo dỡ để phục vụ thi công. Sau khi dự án hoàn thành, vòng xoay sẽ được mở rộng với nhiều nhánh rẽ.

Toàn tuyến được thiết kế 6 làn xe, trong đó khoảng 13km đầu tuyến có tốc độ tối đa 100km/h, đoạn gần cuối giảm còn 80km/h.

Hiện dự án gồm 3 thành phần đang triển khai đồng loạt. Ở thành phần 1 (từ cao tốc đến nút giao Vũng Vằn), các công nhân tập trung thi công trụ cầu cạn.

Song song với quá trình thi công, công tác giải phóng mặt bằng cũng được đẩy nhanh. Hai bên đường thuộc phạm vi thành phần 1 đa phần là nhà dân và có nhiều tuyến đường dân sinh cắt ngang.

Trong khi đó, thành phần 2 của dự án được xem là “khó nhằn” nhất vì đi qua khu vực đầm lầy, có nền đất yếu. Các công nhân phải mất rất nhiều thời gian để xử lý nền đất, khoan cọc...

Gói thầu này đã bước vào giai đoạn thi công mố cầu, trụ cầu và tập trung gia cố nền để đảm bảo chất lượng công trình.

Ở điểm cuối, tuyến đường sẽ băng qua vòng xoay Phước Thắng, kết nối vào đường 2 Tháng 9, tạo trục giao thông thông suốt ra biển.

Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, khi nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến biển Vũng Tàu chỉ còn khoảng 1 giờ, thay vì 2 giờ như hiện nay. Đồng thời, tuyến đường mới cũng giúp giảm áp lực cho quốc lộ 51, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển du lịch khu vực.