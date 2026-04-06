Bộ Xây dựng đề nghị Vĩnh Long sớm giải phóng mặt bằng nút giao cao tốc

Ngày 6/4, Bộ Xây dựng đã có công điện đề nghị lãnh đạo Vĩnh Long quan tâm, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ cung ứng nguồn cát phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 và sớm triển khai tuyến đường Võ Văn Kiệt kéo dài để kết nối với nút giao Võ Văn Kiệt.

Một góc đường Võ Văn Kiệt dẫn vào trung tâm tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị: "Địa phương phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các tồn tại, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công dự án trong tháng 4 năm nay.

Tiếp tục rà soát các mỏ vật liệu trên địa bàn để ưu tiên cung ứng thêm 0,15 triệu m³ cát đáp ứng theo tiến độ dự án.

Sớm bố trí nguồn vốn, hoàn tất các thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai thi công để hoàn thành tuyến đường Võ Văn Kiệt kéo dài trong năm 2027 để đưa vào khai thác đồng bộ".

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hạng mục bổ sung dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ qua địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp gồm: 3 cầu, 4 nhánh nút giao dài 1,45km, tuyến đường Võ Văn Kiệt dài 0,72km, đường gom dài 10,67km, cùng hệ thống cống thoát nước, giao thông thông minh (ITS), 1 nhà điều hành trung tâm và 3 trạm thu phí với tổng mức đầu tư hơn 971 tỷ đồng.

Dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.