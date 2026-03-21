Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thiếu hàng triệu khối cát, đá

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188km, đi qua địa phận tỉnh An Giang và TP Cần Thơ, được chia làm 4 dự án thành phần (DATP), trong đó, DATP 1 thuộc An Giang quản lý và 3 DATP còn lại dài hơn 132km do Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Cao tốc được khởi công vào tháng 6/2023, tuy nhiên DATP 2, 3, 4 đang đối mặt khó khăn rất lớn là thiếu cát, đá dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng mới đạt hơn 54% tiến độ do thiếu cát đá

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (Ban QLDA) TP Cần Thơ, tính đến hiện tại, sản lượng thi công cao tốc đoạn qua thành phố chỉ đạt hơn 54%. Các DATP đang triển khai đồng loạt với 11 gói thầu xây lắp, huy động nhiều mũi thi công trên toàn tuyến.

Cụ thể, khối lượng thực hiện toàn dự án khoảng 10.699 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 19.790 tỷ đồng, tương đương 54,06%. Trong đó, DATP 2 ở mức 55,96%, DATP 3 khoảng 58,21% và DATP 4 khoảng 49,81%.

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (Ban QLDA) TP Cần Thơ, cho hay, tổng nhu cầu cát cho 3 DATP hơn 17 triệu m³, trong đó DATP 4 chiếm tỷ trọng lớn nhất với trên 8 triệu m³. Đến nay, nguồn cát đã xác định được khoảng 13 triệu m³ từ các mỏ cát sông và khoảng 1 triệu m³ cát biển, song khối lượng thực tế đã khai thác, vận chuyển về công trường mới đạt khoảng 10 triệu m³. Do vậy nguồn nguyên liệu này vẫn còn thiếu hụt so với nhu cầu thi công.

Còn về đá, nhu cầu của dự án khoảng 4,123 triệu m³ nhưng đến nay mới tập kết và sử dụng khoảng 0,79 triệu m3. Khối lượng đã xác định nguồn khoảng 1,8 triệu m³, vẫn còn thiếu hơn 2,291 triệu m³ chưa có nguồn cung rõ ràng.

Ghi nhận tại Km 64+646 thuộc xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ, hiện các nhà thầu khẩn trương thi công kết cấu phần dưới của cầu Tư Bun. Cây cầu có chiều dài hơn 200m với 6 nhịp.

Ông Đặng Văn Đồng, chỉ huy phó của Công ty CP cầu 14 (đơn vị thi công) cho biết, tổng gói thầu trị giá hơn 300 tỷ đồng, đến hiện tại, sản lượng nhà thầu đã thi công đạt hơn 200 tỷ đồng. Ngoài cầu Tư Bun, đơn vị còn triển khai một số cầu khác như cầu Rạch Sỏi, cầu Kênh Mỹ...

Do thiếu cát và đá, nguồn lực nhân công thi công chỉ huy động khoảng 20 người/ca. Nếu nguồn vật liệu dồi dào, không khí triển khai các hạng mục sẽ đồng loại và nhộn nhịp hơn.

Nhân công thi công đúc dầm.

Các phần việc tập trung chủ yếu là đổ bê tông, thi công bệ thân trụ cầu.

Chủ đầu tư đã kiến nghị nhiều giải pháp như đẩy nhanh thủ tục nâng công suất các mỏ cát hiện hữu, bổ sung mỏ mới, điều chuyển nguồn vật liệu từ các dự án khác và tăng cường phối hợp giữa các địa phương. Đồng thời, việc tận dụng nguồn cát biển cũng được tính toán nhưng cần kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có điểm giao với Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hay còn gọi là cao tốc trục ngang ở ĐBSCL, trong đó điểm đầu nối quốc lộ 91 thuộc phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, điểm cuối giao đường Nam Sông Hậu thuộc xã Trần Đề, TP Cần Thơ. Theo kế hoạch, toàn tuyến cao tốc sẽ hoạt động vào năm 2027.