Đề nghị An Giang cho khai thác mỏ đá để "giải cứu" cao tốc về miền Tây

Ngày 24/3, Bộ xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu đá xây dựng cho Dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (gọi tắt là dự án).

Đây là dự án giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với khu vực ĐBSCL, được khởi công từ cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Dự án đi qua 3 tỉnh TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ phía nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu trong khu vực đang là trở ngại lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Trước đó, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận đã có văn bản đề nghị tỉnh An Giang cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy thay mặt chủ đầu tư tiến hành các thủ tục thăm dò và xin cấp phép khai thác mỏ đá trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đặc thù.

Tập đoàn Thành Huy hiện là thành viên liên danh nhà thầu đảm nhiệm gói thầu XL-04 và đã có kinh nghiệm thực tế trong việc vận hành khai thác mỏ cát tại địa phương, nhiệm vụ của đơn vị tại gói thầu này bao gồm công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và trực tiếp xây dựng đoạn tuyến từ km85+160 đến km105+454, bao gồm cả các công trình cầu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Núi Bà Đội - khu vực có nhiều mỏ đá tại tỉnh An Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo văn bản, Bộ xây dựng đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan xem xét hỗ trợ, giải quyết dứt điểm các khó khăn về nguồn vật liệu đá xây dựng để phục vụ thi công dự án.

Về phía mình, Bộ Xây dựng cam kết sẽ chỉ đạo sát sao các nhà đầu tư và nhà thầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh An Giang để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Trước đó, dự án đã ghi nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng khi nhu cầu cần tới 6,9 triệu m3 cát đắp nền và 3,5 triệu m3 đá, nhưng lượng đá đã phân khai mới chỉ đạt 0,25 triệu m3.

Liên quan vấn đề này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã cấp 3 mỏ cát đặc thù, với trữ lượng 4 triệu m3 nhưng đang vướng thủ tục đóng cửa mỏ. Đối với mỏ đá, đã xin phân khai được 0,25 triệu m3 đá. Còn lại 3,2 triệu m3 đá, tỉnh Đồng Nai và TPHCM đang rà soát cấp cho dự án.