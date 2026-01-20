Lo thiếu nguồn cung vật liệu thi công dự án APEC ở Phú Quốc, nhất là đá dăm

Trong văn bản gửi UBND tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Ban quản lý dự án APEC cho biết các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đang chạy nước rút về đích, tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là thiếu trầm trọng nguồn cung vật liệu xây dựng.

Nguồn cung đá dăm thiếu hụt

Ban quản lý dự án APEC và các đơn vị thi công cho biết nhu cầu vật liệu cấp phối đá dăm cho các dự án APEC năm 2026 lên tới hơn 2,67 triệu m3 nhưng đến nay mới chỉ nhập về gần 170.000m3. Con số 2,5 triệu m3 cần nhập về là quá lớn so với khả năng đáp ứng hiện nay, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ nghiêm trọng nếu không có giải pháp kịp thời.

“Đây là loại vật liệu quan trọng, phục vụ thi công nền, bê tông xi măng và bê tông nhựa, đảm bảo nền móng vững chắc cho hệ thống hạ tầng. Do đó, việc thiếu hụt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung”, Ban quản lý dự án cho hay.

Nguồn cung vật liệu cho dự án phục vụ APEC đang bị đứt đoạn (Ảnh: BQL).

Việc đảm bảo nguồn cung vật liệu là yêu cầu tiên quyết hiện nay do Phú Quốc đang ở mùa khô, thuận lợi cho thi công, cần tranh thủ tối đa thời gian trước khi mùa mưa đến ảnh hưởng tiến độ.

Từ nay đến khi về đích dự kiến (tháng 5/2027), các đơn vị thi công còn khoảng 15 tháng để hoàn thành tất cả hạng mục xây dựng. Nguồn cung vật liệu không đảm bảo sẽ rất khó đạt được tiến độ như yêu cầu.

Về nguyên nhân, đại diện đơn vị thi công chia sẻ khó khăn đầu tiên phải kể đến năng lực cung cấp tại các mỏ đá địa phương như Hòn Sóc và Trà Đuốc (do Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang, Công ty TNHH Quý Hải - ACM, Công ty TNHH An Phát khai thác) bị hạn chế, chỉ đạt 2.000-3.000m3/ngày, thậm chí phải chia sẻ cho nhiều dự án khác.

Thứ hai là điểm nghẽn của khâu logistics. Tại nguồn cung cấp vật liệu, tàu bè vận chuyển hạn chế, đặc biệt tàu lớn 2.000-3.000 tấn không vào được cảng sông gần mỏ, trong khi cảng tiếp nhận ở Phú Quốc đang lâm vào tình trạng quá tải.

Thủ tướng giao giải quyết trước ngày 25/1

Hiện nay, cả đặc khu Phú Quốc đang dồn toàn lực vào công tác chuẩn bị hạ tầng thiết yếu cho đại sự kiện, từ dự án mở rộng sân bay Phú Quốc nâng công suất lên 50 triệu lượt khách/năm, nâng cấp các tuyến đại lộ, cao tốc xuyên đảo, xây mới tuyến tàu điện LRT đến tổ hợp Trung tâm Hội nghị phục vụ APEC đẳng cấp thế giới.

Nhằm gỡ các nút thắt, các nhà thầu kiến nghị chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và các bộ, ngành xem lại công tác điều phối nguồn cung nguyên vật liệu. Khi trữ lượng khai thác của các mỏ quen thuộc có giới hạn, cần tìm kiếm nguồn vật liệu từ các mỏ khác hoặc thậm chí tại địa phương khác.

Các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ (Ảnh: BQL).

Các nhà thầu kiến nghị cơ quan quản lý chỉ đạo các đơn vị như Công ty Xây dựng Kiên Giang, An Phát, Quý Hải cam kết cung cấp tối thiểu 70.000m3/tháng/mỏ, đồng thời cấp phép khai thác mới cho các đơn vị tại mỏ Hòn Sóc và nghiên cứu đưa vào khai thác mỏ mới như Cô Tô (Tri Tôn, An Giang).

Để gỡ nút thắt logistics, chính quyền địa phương cần nạo vét luồng lạch nâng công suất cảng sông, cho phép tàu lớn tiếp cận và bổ sung 1-2 cảng tạm tại bờ Đông - Tây Phú Quốc để linh hoạt tiếp nhận tàu vật liệu theo mùa.

Bên cạnh đó, cần có chỉ đạo thống nhất trong ưu tiên phân bổ sản lượng khai thác cho các dự án APEC, bảo đảm tỷ lệ lớn sản lượng cho các công trình trọng điểm quốc gia. Giải pháp tìm nguồn vật liệu thay thế từ các tỉnh thành khác cũng cần được tính đến như một phương án tạm thời dù chi phí vận chuyển cao hơn (thời gian vận chuyển 7-10 ngày/chuyến so với 2-3 ngày từ An Giang).

Về vấn đề này, mới đây, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có giải pháp khắc phục, báo cáo trước ngày 25/1.

Trước đó, qua kiểm tra thực địa, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đã đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ đơn vị thi công sớm xây dựng phương án khai thác các mỏ đá đã được cấp phép, bảo đảm đủ điều kiện về năng lực khai thác, vận chuyển; tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công, đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu, không làm chậm tiến độ dự án.