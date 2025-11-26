Bộ trưởng Tài chính giải trình việc cấp phát lương thực dự trữ trong bão lũ

Quan điểm này được Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đưa ra khi giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội cuối phiên thảo luận về dự án Luật Dự trữ sửa đổi, sáng 26/11.

Theo Bộ trưởng, công tác dự trữ quốc gia được quy định theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa trong tổ chức thực hiện.

Dẫn chứng, ông Thắng cho biết vừa qua thiên tai, lũ lụt diễn ra ở rất nhiều tỉnh, đặc biệt là miền Trung, nhưng công tác dự trữ hàng hóa, phân bổ kho dự trữ và phân cấp, phân quyền trong cấp phát đã được triển khai rất tốt.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Hồng Phong).

Bộ trưởng khẳng định công tác cấp phát, nhất là những thiết bị thiết yếu, lương thực, thực phẩm, đều được đưa rất nhanh chóng khi địa phương có nhu cầu.

Ngoài gạo, các phương tiện chuyên dùng được Cục trưởng Cục Dự trữ trực tiếp chỉ đạo các kho xuất cấp luôn khi địa phương yêu cầu, không phải xin ý kiến bất cứ ai, theo lời ông Thắng.

Tư lệnh ngành tài chính cho hay cơ quan này đã thực hiện việc xuất cấp và phối hợp với địa phương triển khai ngay khi địa phương có nhu cầu và quy trình, thủ tục để làm sau.

“Quá trình hậu kiểm cũng rất tốt, từ đấu thầu, thu mua cho đến cấp phát không có nơi nào xảy ra điều tiếng gì”, ông Thắng nói.

Liên quan quy định dự trữ chiến lược, Bộ trưởng cho rằng đây là vấn đề rất mới và khó, có tác động đến nhiều chính sách và nhiều bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Do vậy, dự thảo luật quy định những nguyên tắc cơ bản, phân định cơ chế quản lý, sử dụng hàng dự trữ chiến lược, giao Chính phủ quy định từng thời kỳ để phù hợp với tình hình thực tế.

Định hướng phân định ranh giới giữa dự trữ quốc gia và dự trữ chiến lược cũng được Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh.

Nhắc lại kết luận của Bộ Chính trị và ý kiến của Tổng Bí thư là “không chuyển dự trữ quốc gia thành dự trữ chiến lược”, Bộ trưởng Thắng giải thích hàng dự trữ chiến lược bao quát cả hàng dự trữ quốc gia. Dự thảo luật sửa đổi cũng quy định thêm một số mặt hàng để thực hiện mục tiêu dự trữ chiến lược khác.

Chính phủ được giao quy định chi tiết các chính sách Nhà nước về dự trữ quốc gia.

Theo Bộ trưởng Thắng, khi Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật sẽ quy định cụ thể việc dự trữ của bộ ngành, địa phương cũng như quy định tình huống dự trữ, ứng phó khẩn cấp, tạo hành lang pháp lý và giảm áp lực lên ngân sách Nhà nước.

Phiên thảo luận tại Quốc hội sáng 26/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Dự thảo luật cũng xác định tiêu chí hàng dự trữ chiến lược bao gồm mục tiêu phục vụ an ninh, quốc phòng và là công cụ điều tiết thị trường. Các tiêu chí quy định trong luật để Chính phủ hướng dẫn cụ thể.

Trước đó, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đề nghị cho phép chủ tịch UBND tỉnh quyết định tạm xuất hàng dự trữ trong hạn mức nhất định, báo cáo Bộ Tài chính trong 24 giờ; đồng thời ban hành ngưỡng định lượng lương thực, vật tư cứu hộ mà địa phương được tự quyết khi có bão lũ, sạt lở, dịch bệnh quy mô lớn

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng cho rằng cần có chính sách Nhà nước với hàng dự trữ quốc gia để khuyến khích các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tham gia dự trữ, bảo quản.

Ông Hòa đề nghị ưu tiên giao cho lực lượng công an và quân đội thực hiện nhiệm vụ dự trữ vì các lực lượng đã có những kho bãi được đầu tư tốt, đúng quy tắc, quy chuẩn.