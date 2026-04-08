Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang kiêm chức Phó Thủ tướng

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội thông qua sáng 8/4.

Theo nghị quyết này, Chính phủ khóa mới có 6 Phó Thủ tướng, gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang (Đại tướng, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng), Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Trong đó có một trường hợp Phó Thủ tướng kiêm nhiệm, là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời đảm nhận cương vị Phó Thủ tướng trong nhiệm kỳ mới.

Ông Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình, là Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trong suốt quá trình học tập và làm việc, sự nghiệp của ông Phan Văn Giang gắn với quân đội.

Từ một chiến sĩ, ông dần trải qua rất nhiều vị trí công tác khác nhau trong quân đội, cho tới khi trở thành người giữ cương vị cao nhất của Bộ Quốc phòng.

Ông Phan Văn Giang từng là trung đội trưởng, đại đội trưởng, trung đoàn trưởng, sư đoàn trưởng.

Giữa năm 2008, ông trở thành Phó Tư lệnh rồi Tư lệnh Quân đoàn 1, sau đó được giao trọng trách Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam rồi Tư lệnh Quân khu 1.

Sau khi được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XII, đến đầu năm 2016, ông Phan Văn Giang trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sau đó kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau đó được thăng quân hàm Đại tướng.

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng hồi đầu năm, Đại tướng Phan Văn Giang được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Sau đó tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, ông tiếp tục được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng.