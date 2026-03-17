Bộ trưởng Quốc phòng: Gắn tăng trưởng kinh tế với giữ vững biên giới

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều 17/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, đề nghị tỉnh tiếp tục bảo vệ vững chắc biên giới, giữ ổn định an ninh nội địa, gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng.

Trong bối cảnh nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các lực lượng cần phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, theo lời Bộ trưởng Phan Văn Giang.

Buổi làm việc diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 tại Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Thông tin tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khái quát về kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Quảng Ninh khẳng định tỉnh đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang “mẫu mực, tiêu biểu”. Các nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và biên phòng được bảo đảm kịp thời.

Trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, Quảng Ninh đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo nhiều dấu ấn. Các hoạt động hợp tác được mở rộng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Về phương hướng năm 2026, tỉnh xác định chủ đề “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”. Theo đó, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở; triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại; chủ động hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh thời gian qua.

Ông yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trong đó có Nghị quyết số 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, địa phương cũng cần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, bảo vệ hiệu quả biên giới, giữ vững an ninh nội địa.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy vai trò là địa bàn chiến lược, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ và môi trường hòa bình để phát triển bền vững.