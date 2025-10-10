Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Quảng Ngãi được phân công nhiệm vụ gì?

Ngày 9/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh. Ông Giang có nhiệm vụ lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng trực tiếp điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quốc phòng, an ninh, thanh tra, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc được giao phụ trách lĩnh vực thống kê, ngoại vụ, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động - thương binh và xã hội, báo chí, tuyên truyền, gia đình và trẻ em, công tác dân vận, thanh niên và Chương trình Biển Đông, hải đảo.

Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Ngọc Sâm phụ trách lĩnh vực y tế, dân tộc và tôn giáo, tài chính, tiền tệ, ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, kiểm toán, tài sản công; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Các công việc thuộc lĩnh vực vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cũng do ông Sâm phụ trách.

Ông Nguyễn Công Hoàng (thứ hai, từ trái sang) và ông Đỗ Tâm Hiển (thứ ba, từ trái sang) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi hôm 24/9 (Ảnh: Quốc Triều).

Phó Chủ tịch Trần Phước Hiền, phụ trách lĩnh vực công nghiệp, thương mại, điện lực, khoa học và công nghệ, thanh tra; xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Nguyễn Công Hoàng, được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng, công tác quản lý và phát triển đô thị, giao thông vận tải, tư pháp, thi hành án dân sự.

Phó Chủ tịch Đỗ Tâm Hiển phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, kinh tế biển, kinh tế tập thể, tài nguyên, môi trường, khoáng sản; phòng cháy, chữa cháy và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Ông Hiển cũng phụ trách các chương trình về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách của mình.