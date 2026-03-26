Bị xứ lý nồng độ cồn, tài xế dùng búa đánh vào đầu cảnh sát

Ngày 16/3, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Thời (SN 1975, trú tại xã Hải Lộc, Nghệ An) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 15/3, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa phận xóm Bắc Kim Hòa, xã Trung Lộc, Nghệ An, phát hiện Phan Văn Thời đang điều khiển mô tô, có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tài xế Phan Văn Thời và chiếc búa dùng tấn công đại úy cảnh sát giao thông (Ảnh: Công an Nghệ An).

Kết quả kiểm tra cho thấy nam tài xế có nồng độ cồn trong khí thở nên tổ công tác lập biên bản đối với Phan Văn Thời.

Trong khi Đại úy Phan Quốc Anh (thành viên tổ công tác) đang lập biên bản, tài xế Thời xin được bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được. Nam tài xế lấy chiếc búa dài khoảng 30cm trong cốp xe đánh liên tiếp vào vùng đầu của Đại úy Anh rồi bỏ chạy. Bị tổ công tác truy bắt, khống chế, Thời dùng gạch và mũ bảo hiểm chống trả.

Tổ công tác di lý Phan Văn Thời đến trụ sở Công an xã Trung Lộc, đồng thời đưa Đại úy Anh đến cơ sở y tế để xử lý vết thương.

Tại cơ quan công an, tài xế Phan Văn Thời đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ để xử lý nam tài xế này.