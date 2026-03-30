Bố mẹ đăng clip tìm con, dân mạng lầm tưởng bé gái bị bắt cóc

Ngày 30/3, Công an xã Mỹ Hiệp (Đồng Tháp) đã bác bỏ thông tin bé N.N.T. (SN 2016) bị bắt cóc, sau khi mời bà H.T.T.V. (SN 1982), mẹ của bé, đến làm việc.

Theo lời khai của bà V. tại cơ quan công an, vào ngày 20/3, sau giờ tan học, bé T. không về nhà. Gia đình đã chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả.

Sáng hôm sau, gia đình tiếp tục tìm kiếm và trình báo Công an xã Mỹ Hiệp. Trong lúc đó, một người thân đã nhờ làm video về vụ việc, đăng tải lên mạng xã hội kèm số điện thoại để tìm bé T.

Video tìm con thu hút hơn 4 triệu lượt xem (Ảnh: CTV)

Đoạn video này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với hơn 4 triệu lượt xem, và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có thông tin cho rằng bé T. bị bắt cóc. Điều này đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, sự thật là bé T. đã đến nhà bạn chơi và bị giấu xe, không thể về nhà nên phải ngủ lại qua đêm. Đến 16h ngày 21/3, gia đình đã tìm thấy bé T. và đưa về nhà an toàn.

Bà V. khẳng định không có chuyện con bỏ nhà đi hay bị bắt cóc. Gia đình đã liên hệ với Công an xã Mỹ Hiệp và người đăng video để cập nhật thông tin đã tìm được bé T. Mặc dù vậy, đến ngày 28/3, đoạn video vẫn còn tồn tại trên mạng xã hội.