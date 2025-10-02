Bộ Công an xây 24 căn nhà tặng các gia đình bị thiệt hại do bão Bualoi

Sáng 2/10, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà, tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) trên địa bàn tỉnh.

Riêng Đại tướng Lương Tam Quang (Bộ trưởng Bộ Công an) cũng gửi quà và kinh phí hỗ trợ các gia đình thiệt hại về người và mất nhà ở xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình.

Hàng chục ngôi nhà tại tỉnh Ninh Bình bị phá hủy do bão Bualoi (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Bình sẽ chủ trì tổ chức xây dựng 24 ngôi nhà trên địa bàn các xã của tỉnh dành cho những hộ gia đình bị mất nhà, thiệt hại về người.

Các lực lượng chức năng phấn đấu trong hai tuần sẽ xây dựng xong, đảm bảo tiêu chí "ba nhất", là nhanh nhất, bền nhất, rẻ nhất.

24 ngôi nhà sẽ được xây kiên cố với tường, nền và mái cứng, đầy đủ công năng, công trình phụ, hệ thống phụ trợ đảm bảo cho đời sống, sinh hoạt để người dân học tập, lao động sản xuất.

Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, đã thăm hỏi, tặng quà, khởi công xây dựng nhà.

Theo báo cáo, bão Bualoi và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ báo cáo sơ bộ của các địa phương tính đến ngày 1/10) cho biết, đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương.

Ít nhất 91 nhà sập đổ, trôi; trên 144.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; trên 34.000ha lúa và hoa màu, 10.000ha thủy sản bị ngập, thiệt hại.

Cùng với đó, bão và mưa lũ khiến 1.076 điểm trường bị tốc mái, hư hại; nhiều công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị sự cố; trên 60.000 cây xanh bị gẫy đổ.