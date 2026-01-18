Sắp xây nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ đồng ở Bắc Ninh cho lực lượng công an

Ngày 17/1, Bộ Công an tổ chức khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Tây Bắc Housing.

Khu nhà ở được xây dựng tại 2 khu đất thuộc khu đô thị số 13, phân khu số 2, phường Tân Tiến, với diện tích trên 1,5ha, quy mô gồm 2 khối nhà ở xã hội cao tầng, mỗi khối 15 tầng nổi, 1 tầng tum và 1 tầng hầm. Dự án được đầu tư đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích thiết yếu phục vụ sinh hoạt của cư dân.

Dự án có thể đáp ứng chỗ ở của 2.450 người (Ảnh: BTC).

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.134 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2028 tổ chức bàn giao, đưa vào khai thác khoảng 900 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của gần 2.450 người.

Theo Bộ Công an, qua rà soát, hiện nay nhu cầu về nhà ở xã hội của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 2.000 căn nhà, trong đó công an tỉnh Bắc Ninh khoảng 1.000 căn nhà và các đơn vị thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn khoảng 1.000 căn.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an giúp ổn định chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giữ chân, thu hút nguồn nhân lực, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tính đến hết năm 2025, Bắc Ninh đã hoàn thành 15.929 căn nhà ở xã hội. Năm 2026, Thủ tướng giao chỉ tiêu xây dựng cho tỉnh Bắc Ninh là 17.873 căn nhà ở xã hội, nhưng UBND tỉnh đã chủ động đăng ký với Bộ Xây dựng mục tiêu cao hơn là 20.000 căn.