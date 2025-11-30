Bộ Công an đề xuất trợ cấp một lần với chiến sĩ kháng chiến chống Mỹ

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân (CAND) trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí, bảo hiểm y tế (BHYT), trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong lực lượng CAND đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương trước ngày 1/4/2000.

Trong đó, Điều 5 của Thông tư quy định về chế độ BHYT, trợ cấp một lần.

Theo đó, đối tượng được hưởng chế độ hưu trí hằng tháng được hưởng BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT; khi chết, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng và thân nhân được giải quyết chế độ tuất theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hành.

Đối tượng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư này từ trần trước ngày 1/4/2011 thì một trong các thân nhân của đối tượng (vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp) được đại diện nhận chế độ một lần bằng 3,6 triệu đồng.

Đối tượng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư này từ trần sau ngày 1/4/2011 nhưng chưa được hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì thân nhân được truy lĩnh tiền lương hưu từ ngày 1/5/2010 đến tháng đối tượng từ trần và được hưởng các chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này nếu quá trình công tác có đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp khu vực, hoặc được coi là đã đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp khu vực thì đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với trường hợp đã từ trần) được hưởng trợ cấp khu vực một lần theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.