Bộ Công an đề xuất các trường hợp cần đổi giấy phép lái xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về cấp, đổi và cấp lại giấy phép lái xe, trong đó đề xuất một số trường hợp người dân cần thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo dự thảo, giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử, đồng thời chỉ cấp bản vật liệu PET khi người dân có nhu cầu. Việc này được kỳ vọng giúp giảm thủ tục hành chính, thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng, tra cứu thông tin khi tham gia giao thông.

Người dân đi làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe (Ảnh: T.O).

Về các trường hợp phải đổi giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất gồm: Giấy phép lái xe bị hỏng, bị mờ thông tin, không còn đủ điều kiện sử dụng;

Người dân có nhu cầu đổi sang giấy phép lái xe vật liệu PET;

Giấy phép lái xe sắp hết hạn hoặc đã hết hạn theo quy định;

Người lái xe có thay đổi thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú… và có yêu cầu cập nhật;

Các trường hợp khác theo quy định quản lý nhà nước về giấy phép lái xe.

Dự thảo cũng nêu rõ, việc cấp đổi giấy phép lái xe nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh khi giấy phép không còn rõ ràng, thiếu thông tin hoặc không phù hợp với dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an đang tiếp tục tiếp nhận góp ý để hoàn thiện dự thảo thông tư trước khi ban hành.