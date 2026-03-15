Cô dâu, chú rể ở Hải Phòng mặc áo cưới đi bỏ phiếu

Sáng 15/3, trong không khí hân hoan của ngày hội non sông, anh Nguyễn Minh Hiếu (SN 2001, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng), cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, tổ chức lễ thành hôn với chị Dương Thị Hà Phương.

Lễ cưới diễn ra giản dị, ấm cúng với sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè cùng người thân hai bên.

Điều đặc biệt của ngày trọng đại không chỉ là khoảnh khắc đôi bạn trẻ chính thức nên duyên vợ chồng, mà còn ở hành động ý nghĩa ngay sau khi hoàn thành các nghi thức thành hôn.

Cặp vợ chồng Hiếu - Phương vừa mới tổ chức xong lễ cưới đã đến điểm bầu cử để bỏ phiếu được nhiều người hưởng ứng (Ảnh: T.Đ.).

Trong trang phục cô dâu, chú rể trang trọng, anh Hiếu và chị Phương cùng nhau tới khu vực bỏ phiếu bầu cử tại địa phương để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, hòa chung không khí của ngày hội non sông.

Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ tay trong tay xuất hiện tại điểm bỏ phiếu đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân có mặt. Khoảnh khắc giản dị nhưng ý nghĩa ấy nhanh chóng trở thành điểm nhấn đẹp trong ngày bầu cử.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, hai vợ chồng trẻ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm tại cổng khu vực bầu cử. Những bức ảnh ghi lại dấu ấn đặc biệt của một ngày vừa thiêng liêng đối với cuộc đời họ, vừa mang ý nghĩa chung đối với đất nước.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ này, anh Nguyễn Minh Hiếu cho biết ngày cưới là cột mốc quan trọng trong cuộc sống của hai vợ chồng. Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi cả hai được cùng nhau thực hiện quyền và trách nhiệm của người công dân.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Không chỉ vì đây là ngày chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, mà còn vì chúng tôi được cùng nhau thực hiện nghĩa vụ công dân trong một thời khắc rất đặc biệt”, anh Hiếu chia sẻ.

Câu chuyện nhỏ nhưng giàu ý nghĩa của đôi vợ chồng trẻ đã lan tỏa thông điệp tích cực về tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Hình ảnh ấy góp phần làm nên bức tranh đẹp trong ngày hội non sông, khi mỗi người dân đều chung tay thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất nước.