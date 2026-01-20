Biển số ô tô ngũ quý 8 trúng đấu giá hơn 1,6 tỷ đồng

Ngày 20/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cục trưởng Cục CSGT đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 9, với tổng số hơn 2,5 triệu biển số của 34 địa phương và đã phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe niêm yết theo quy định.

Cục trưởng Cục CSGT vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá hơn 2,5 triệu biển số xe (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, trong ngày 19/1, Cục CSGT đã phối hợp với công ty đấu giá biển số bắt đầu đấu giá phiên thứ 9. Trong ngày đầu đấu giá tại phiên thứ 9 này, tổng số biển số xe đấu giá thành là hơn 1.100 biển số, tương đương 64 tỷ đồng.

Kết quả đấu giá một số biển ô tô, xe máy có giá trúng cao trong ngày 19/1 gồm: Biển ô tô 79A-888.88 có giá trúng hơn 1,6 tỷ đồng; biển ô tô 75A-555.55 có giá trúng gần 1,4 tỷ đồng; biển xe máy 43AB-999.99 có giá trúng hơn 385 triệu đồng; biển xe máy 50AF-666.66 có giá trúng hơn 360 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã thu được gần 5.300 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe.