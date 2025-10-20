Bão Fengshen sẽ suy yếu khi gần đất liền, miền Trung có mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 19h ngày 20/10, tâm bão số 12 (bão Fengshen) cách Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến tối 21/10, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó là hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h, trên vùng biển phía Bắc Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13.

Tối hôm sau 22/10, bão số 12 trên vùng biển Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, cách Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc và suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10.

Lúc 19h ngày 23/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h, đi vào khu vực biên giới Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nam Lào; suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Hướng di chuyển của bão số 12 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão số 12, dự báo từ đêm 22 đến 26/10, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa lớn với lượng mưa 500-700mm/đợt, cục bộ có nơi trên 900mm.

Khu vực Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi có mưa 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Dự báo ngày 21/10, Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa với cường suất 15-30mm, cục bộ trên 80mm.

Nam Bộ có mưa với cường suất 10-30mm, cục bộ trên 60mm.