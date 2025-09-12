Huy động 700 người xây dựng 8 điểm tránh trú bão lũ cho dân

Theo ông Nguyễn Thành Quyến, Trưởng thôn 1, xã Trà Vân, tại thôn có 2 điểm xây dựng nơi tránh trú cho bà con để chuẩn bị trong mùa mưa bão sắp tới. Mỗi điểm thôn huy động hơn 40 người tham gia xây dựng; tre, nứa được lấy từ rừng về.

Đối với tôn lợp mái, thôn mượn tạm của các doanh nghiệp xây dựng công trình trên địa bàn, sau mùa mưa lũ sẽ trả lại.

Người dân lên rừng chặt tre, nứa về xây dựng điểm tránh trú mưa lũ (Ảnh: Tấn Thành).

“Hiện nay thôn đã xây dựng xong một điểm, còn một điểm nữa cũng gần xong. Hai điểm tránh trú này dự kiến dành cho gần 100 người dân vào ở khi có mưa lũ lớn”, ông Quyến chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã Trà Vân, cho biết từ đầu tháng 9, xã đã huy động 700 người dân trên địa bàn để xây dựng 8 điểm tránh trú an toàn khi có mưa lũ lớn, nguy cơ sạt lở.

Để xây dựng những điểm tránh trú này, xã vận động bà con lên rừng chặt tre, nứa về làm, còn nguyên vật liệu khác như tôn, sắt… mượn của các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn.

Nơi nào có trường học, xã mượn bếp ăn, phòng chưa sử dụng để làm nơi dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu để bà con sử dụng trong những ngày tránh mưa lũ lớn.

Người dân chung tay xây dựng điểm tránh trú mưa lũ an toàn (Ảnh: Tấn Thành).

“Đây là những công trình tạm để có chỗ bà con tránh trú mưa lũ lớn trong năm nay, về lâu dài xã đã có đề xuất xin chủ trương đầu tư 8 nhà cộng đồng phòng tránh lụt bão trên địa bàn”, Chủ tịch UBND xã Trà Vân nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Vân, rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay xã chủ động làm những điểm tránh trú an toàn trước, đề phòng thời tiết cực đoan nhằm giảm thiểu thiệt hại đến tài sản và tính mạng người dân.

Ông Hồ Văn Ven, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Vân, cho biết trong những năm qua tình hình thời tiết cực đoan và đầy biến động đối với địa bàn xã, khi liên tiếp phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng như bão, lũ lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét...

Năm 2017 và 2020, trên địa bàn xã đã xảy ra sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và cơ sở hạ tầng của địa phương.

Cán bộ xã Trà Vân đi kiểm tra, nhắc nhở người dân chủ động sửa chữa, gia cố nhà để có nơi trú ẩn thật sự an toàn khi có mưa lũ lớn (Ảnh: Tấn Thành).

Theo ông Ven, nhu cầu về lương thực, thực phẩm, nước sạch, vật tư y tế, chăn màn… để phục vụ cho người dân trước, trong và sau những ngày mưa lớn đến trú ẩn tại các điểm sơ tán đang rất cấp thiết, nhưng ngân sách xã chưa có khả năng đáp ứng đủ.

Trước tình hình đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Vân kêu gọi các cơ quan, đơn vị chia sẻ, hỗ trợ nguồn lực về vật chất, các trang thiết bị cần thiết nhằm giúp xã làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo điều kiện tối thiểu về ăn, ở, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Thời điểm tiếp nhận trong các ngày 10-25/9, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Vân.