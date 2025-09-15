Ông Trần Lưu Quang nhận 12 tin nhắn phản ánh học sinh đi học vào thứ 7

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 15/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Quang Lưu Quang cho biết, ông nhận được khoảng 12 tin nhắn phản ánh việc học sinh phải đi học vào ngày thứ 7.

Theo nội dung phản ánh, lý do học sinh phải đi học thêm ngày thứ 7 là vì một ngày chỉ học 7 tiết, không được bố trí 8 tiết như những năm trước.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 15/9 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, nếu học sinh chỉ học 7 tiết/ngày, cộng thêm các chương trình đào tạo kỹ năng sống, thì bắt buộc phải học vào ngày thứ 7. Quy định này đang vấp phải nhiều phản ứng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, việc tổ chức cho học sinh học 7 tiết/ngày được thực hiện theo các văn bản quy định mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài quy định trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng hướng dẫn các địa phương tổ chức linh hoạt các hoạt động bổ trợ. Theo đó, bên cạnh việc học văn hóa 7 tiết/ngày, có thể bổ sung tiết thứ 8 bằng các nội dung rèn luyện, đào tạo kỹ năng sống.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã chỉ đạo các trường tổ chức học 2 buổi/ngày thì không được bố trí học vào sáng thứ 7.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, hiện có khoảng 70-80% trường trên địa bàn tổ chức học 2 buổi/ngày và không dạy vào sáng thứ 7. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 24 trường tiểu học tổ chức học vào ngày này, chủ yếu ở các địa phương thuộc khu vực Bình Dương cũ.

Ông Hiếu cho biết, tại các khu vực này, dân số tăng nhanh, nhiều trường có hơn 100 lớp, thiếu phòng học bộ môn nên phải bố trí thêm lớp học vào thứ 7. Ngoài ra, một số phụ huynh cũng có nguyện vọng cho con em được học thêm kỹ năng sống nên các trường đáp ứng bằng cách tổ chức học ngày thứ 7.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị không để diễn ra việc học sinh phải đi học vào ngày thứ 7 (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng, việc học sinh phải đi học vào ngày thứ 7 xuất phát từ những trường hợp cá biệt, có sự đề nghị của phụ huynh và do sự chênh lệch giữa điều kiện cơ sở vật chất với tốc độ gia tăng dân số trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM rà soát lại, không để tình trạng này tiếp diễn. Riêng việc lồng ghép các chương trình đào tạo kỹ năng sống, Sở cần nghiên cứu phương án phù hợp để triển khai hiệu quả. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, người dân kỳ vọng TPHCM mới sẽ trở thành địa phương điển hình trong việc này.