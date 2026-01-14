Bí thư TPHCM: Chưa có cơ sở dữ liệu thì chưa thể chơi lớn

Phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ ngày 14/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã chia sẻ về những vấn đề địa phương cần khắc phục trong việc phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Đánh giá tổng thể về năm 2025, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng kết quả lớn nhất thành phố đạt được là để các nghị quyết trên dần đi vào tư duy, ý thức của cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người dân. Hệ sinh thái khoa học công nghệ của TPHCM đã bước đầu khởi động, nhiều sản phẩm đã tiếp cận thị trường thế giới.

"Thành phố đã triển khai nhiều việc và đã đạt một số kết quả bước đầu. TPHCM là một trong số ít địa phương hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu, làm điều kiện quan trọng để triển khai các việc tiếp theo", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng nêu rõ những hạn chế về việc trang bị phần cứng, phần mềm, công tác đào tạo ở cơ sở. Việc dữ liệu bị chia cắt cũng khiến công tác chuyển đổi số đạt hiệu quả chưa cao.

"Một khi chưa có cơ sở dữ liệu thì chưa chơi lớn được. Giá trị của chuyển đổi số nằm ở khai thác dữ liệu", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho rằng, sau một năm triển khai Nghị quyết 57, dù đạt một số kết quả bước đầu, sự chuyển động của bộ máy còn chậm. Trong đó, cơ chế thử nghiệm, chấp nhận rủi ro, quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế phối hợp “3 nhà” chưa tạo ra sản phẩm cụ thể, doanh nghiệp chưa thực sự được hưởng lợi.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, TPHCM phải đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của Trung ương. Thành phố cần mạnh dạn hơn trong tư duy và hành động, tin vào đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, doanh nghiệp và những người khởi nghiệp; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính ngay trong lĩnh vực này.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị tập trung cho hạ tầng, phần mềm, mạng liên kết. Cơ sở dữ liệu của từng ngành, từng lĩnh vực cần hoàn thiện, thường xuyên bổ sung, cập nhật, tiến tới đồng bộ và kết nối với nhau.

"Năm 2026 của TPHCM không phải là năm chạy thử, mà là năm nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật để tạo ra kết quả thật, có thể nhìn thấy và đánh giá được", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.