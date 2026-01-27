Cụ bà 100 tuổi ở TPHCM nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng
(Dân trí) - Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, chúc mừng đảng viên Phạm Thị Hồi tròn 100 tuổi. Đảng viên Phạm Thị Hồi là cán bộ gắn bó với phong trào phụ nữ và chính quyền cơ sở.
Chiều 27/1, Đảng ủy phường An Khánh tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Hồi, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2026). Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại nhà riêng của đảng viên Phạm Thị Hồi.
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa và chúc mừng cụ bà tròn 100 tuổi.
Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, mang ý nghĩa chính trị và tinh thần sâu sắc, ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, vẻ vang của người đảng viên cộng sản.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của đảng viên Phạm Thị Hồi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Được kết nạp Đảng từ rất sớm, đảng viên Phạm Thị Hồi được tôi luyện, trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng gian khổ. Trải qua 80 năm liên tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến, bà kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, gắn bó mật thiết với phong trào phụ nữ, công tác chính quyền và xây dựng Đảng từ cơ sở đến cấp huyện, cấp ngành, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phó Bí thư Thành ủy mong muốn, dù trong thời chiến hay thời bình, ở bất kỳ cương vị nào, đảng viên Phạm Thị Hồi tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tinh thần trách nhiệm cao, lối sống giản dị, trong sáng, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.
Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2026), TPHCM có 3.829 đảng viên được trao và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 13 đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm; 15 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm; 65 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm và 208 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Ngoài ra, 217 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm; 243 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 891 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm; 1.264 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 882 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Thành ủy TPHCM cũng truy tặng Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên đã từ trần, gồm 2 Huy hiệu 65 năm, 6 Huy hiệu 60 năm, 1 Huy hiệu 55 năm, 11 Huy hiệu 45 năm, 3 Huy hiệu 40 năm và 6 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Bà Phạm Thị Hồi (SN 1926, quê xã Tư Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Bà vào Đảng ngày 20/1/1948, là cán bộ nữ gắn bó lâu dài với phong trào phụ nữ và chính quyền cơ sở.
Từ tháng 2/1946 đến 10/1954, bà giữ cương vị Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tư Tân, tham gia Ban Chấp hành Huyện hội và là Chi ủy viên Chi bộ Tư Tân.
Giai đoạn 1954-1965, bà công tác tại Huyện hội Phụ nữ Thư Trì với vai trò thường trực.
Trong hơn 20 năm liên tục, bà đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ thống Hội Phụ nữ từ xã đến huyện, từng giữ chức Huyện hội phó Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư.
Từ năm 1965 đến 1977, bà tham gia HĐND huyện suốt 6 khóa, giữ chức Phó Chủ tịch, phụ trách khối văn xã, sau đó là khối tài mậu; từng kiêm Bí thư Đảng ủy khối văn xã (1967-1968).
Năm 1977, bà được điều động về Tổng Công ty Bách hóa phía Nam, phụ trách công tác tổ chức tại Văn phòng II.
Nghỉ hưu năm 1982, bà tiếp tục gắn bó với phong trào phụ nữ cơ sở, giữ vai trò Hội trưởng Phụ nữ khu phố tại phường Bến Nghé đến năm 2001.
Từ năm 1981 đến 2015, bà sinh hoạt Đảng tại phường Bến Nghé (quận 1 cũ, TPHCM), sau đó chuyển sinh hoạt về phường Thảo Điền (nay là phường An Khánh).