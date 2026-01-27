Cụ bà 100 tuổi ở TPHCM nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Chiều 27/1, Đảng ủy phường An Khánh tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Hồi, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2026). Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại nhà riêng của đảng viên Phạm Thị Hồi.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa và chúc mừng cụ bà tròn 100 tuổi.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Phạm Thị Hồi (Ảnh: Q.Huy).

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, mang ý nghĩa chính trị và tinh thần sâu sắc, ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, vẻ vang của người đảng viên cộng sản.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của đảng viên Phạm Thị Hồi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Được kết nạp Đảng từ rất sớm, đảng viên Phạm Thị Hồi được tôi luyện, trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng gian khổ. Trải qua 80 năm liên tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến, bà kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, gắn bó mật thiết với phong trào phụ nữ, công tác chính quyền và xây dựng Đảng từ cơ sở đến cấp huyện, cấp ngành, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy mong muốn, dù trong thời chiến hay thời bình, ở bất kỳ cương vị nào, đảng viên Phạm Thị Hồi tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tinh thần trách nhiệm cao, lối sống giản dị, trong sáng, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Lãnh đạo Thành ủy, chính quyền địa phương tặng huy hiệu và tặng hoa và chúc mừng cụ bà tròn 100 tuổi (Ảnh: Q.Huy).

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2026), TPHCM có 3.829 đảng viên được trao và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 13 đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm; 15 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm; 65 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm và 208 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, 217 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm; 243 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 891 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm; 1.264 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 882 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thành ủy TPHCM cũng truy tặng Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên đã từ trần, gồm 2 Huy hiệu 65 năm, 6 Huy hiệu 60 năm, 1 Huy hiệu 55 năm, 11 Huy hiệu 45 năm, 3 Huy hiệu 40 năm và 6 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.